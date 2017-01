Madagascar: Steph Ramby - Jazz, soul et r'n'b pour bien commencer l'année

Cette année 2017 commence très bien, en tout cas, musicalement. Les artistes ont juste décidé de continuer à chanter et faire danser. Steph Ramby en fait partie, il sera au City Grill le 27 janvier prochain.

Un avant-goût du cabaret spécial Babyface par Steph Ramby qui se tiendra au City Grill le 27 janvier prochain, histoire de bien commencer l'année en musique. Car s'il travaille sérieusement sur ce répertoire avec ses amis musiciens, Steph essaie tout de même de trouver du temps pour revoir son public. Quelques titres pour leur donner l'eau à la bouche, comme « Change the world », « Loneliness » ou encore « Sorry for the stupid », mais il n'en dira pas plus. Parce que pour cette soirée, il reprendra les titres qui font sa notoriété. Soul, jazz, r'n'b, les artistes les plus connus seront au répertoire. Lionel Richie, Sting, Georges Benson, Billy Joel... autant de crooners qu'il va interpréter avec sa douce voix.

Saint-Valentin. Steph Ramb et sa bande prévoient plusieurs représentations cette année. Au City-Grill, ce cabaret est le premier d'une série de soirées où ils interprèteront les plus grands standards de jazz, de soul et de r'n'b. Avec Anjaniony, Josia et Njaka Rakotonirainy, Steph cogite sur un répertoire romantique et langoureux pour préparer la fête des amoureux. La Saint-Valentin c'est pour bientôt, l'occasion de réfléchir à un concept inédit pour ce week-end lors du lovers holiday.

En tout cas, Steph Ramby commence l'année en fanfare et son premier rendez-vous avec le public promet d'être chaud !