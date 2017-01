Madagascar: Agence Facto Saatchi & Saatchi - Une performance basée sur la créativité

C'est ce qu'on a appris lors d'une soirée organisée par l'agence en faveur de ses clients, comme la STAR, Orange, JB et Socolait. Une confiance qui permet chaque jour de proposer des idées nouvelles et de prendre davantage de risques pour une croissance optimale, a-t-on conclu.

La créativité et l'idée permettent de fédérer la communication de la marque pour ainsi émerger face à la diversité des médias, la multiplicité des points de contact et la digitalisation. C'est un véritable baromètre de la communication permettant de mesurer la vitalité des agences. La preuve, la performance de l'agence Facto Saatchi & Saatchi Madagascar a été basée sur cette créativité.

