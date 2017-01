Congo-Kinshasa: Premier ministre - Erreur interdite à Tshisekedi

L'Accord politique global inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa signé le 31 décembre 2016 est loin de produire ses effets. Il patauge. Il achoppe sur la conclusion des arrangements particuliers entre parties sur fond du partage des pouvoirs pendant la période spéciale d'une année précédant l'organisation des élections. Malgré la clarté du point 3.3.3 de l'Accord, la question de désignation du Premier ministre divise principalement la MP et le Rassemblement. Et subsidiairement, le Rassemblement ne semble pas non plus accorder violons en son sein sur le prodige et vertébré personnage devant conduire le prochain gouvernement dans une course qui s'annonce à saut d'obstacles jusqu'aux élections. Le choix judicieux d'Etienne Tshisekedi est par conséquent capital pour la suite du processus.

Réunis au sein de la CENCO, les évêques catholiques se sont jetés à l'eau pour sauver le pays de la catastrophe à l'approche de la date fatidique du 19 décembre 2016 marquant la fin du deuxième et dernier mandat constitutionnel du Président Joseph Kabila. En amenant, bien entendu, la classe politique congolaise et les autres forces vives de la nation à la signature d'un Accord politique global afin de résorber la crise politique, une crise de légitimité de plus, née de la non tenue des élections à terme échu, conformément à la Constitution.

Obtenu suite à l'opiniâtreté, l'abnégation et la perspicacité prélats catholiques et à coup, de pressions de la internationale, cet Accord, contrairement à celui du 18 octobre sous la médiation d'Edem Kodjo, a comme acquis principal le fait souligner noir sur blanc qu' « ayant accompli deux mandats, Président Joseph Kabila ne peut donc briguer un troisième » ( 2.2). Cet acquis est corsé par le point 3.2.1 qui stipule «L'article 70 alinéa 1 dispose que le Président de la République élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq renouvelable une seule fois. Il s'ensuit que tout Président épuisé le deuxième et dernier mandat ne pourra pas briguer troisième ».

Dans la perspective de l'alternance politique consacrée par Constitution et souhaitée vivement par le peuple congolais et laquelle certains ont payé jusqu'au sacrifice suprême, le départ Joseph Kabila du pouvoir, malgré le sursis d'une année lui accordée,

est le plus essentiel. Le reste, notamment le partage responsabilités au niveau du Gouvernement, ne constitue que modalités pour parvenir à cette fin. D'où, tout en prenant pied dans la transition qui commence, le Rassemblement se doit d' lucide et de garder le cap.

Le juridisme de la MP

Malgré l'Accord du Centre interdiocésain, le Président Joseph n'a pas encore dit son dernier mot. D'une manière ou d'une autre, tient à garder les rênes du pouvoir, le cas échéant et le par des hommes de paille. Le juridisme de la MP en rapport avec désignation du Premier ministre est à ce point. D'autant que, l'existence de la CENI, le futur Gouvernement, au travers son ministre, aura un rôle-clé dans le processus électoral de l'impulsion qu'il aura à insuffler. Comme pour dire que celui contrôle le Gouvernement ou qui a la main sur son Premier n'influence pas moins ledit processus. Ce ne serait pas nouveau la pratique politique congolaise.

En son temps, dit Ndaywel, une raisons de l'insistance suicidaire d'Etienne Tshisekedi à être ministre, à défaut d'être Chef de l'Etat, tenait sans doute de nécessité d'avoir un droit de regard sur les élections à organiser. comprenant le sens profond de cette démarche, Mobutu n' jamais sérieusement cette perspective, si ce n'est pour tourner dérision son adversaire politique. L'on se rappelle bien de du genre « le Premier ministre sortira de la famille politique que celle du Chef de l'Etat » montées pour les besoins de la cause. les hommes à la base de ces stratégies sont là, aux côtés de Kabila ou tapis dans l'ombre : André-Alain Atundu, Léon Kengo, wa Pombo, Thambwe Mwamba. La liste n'est exhaustive.

En effet, le point 3.3.3 de l'Accord stipule que « le de la République est dirigé par le Premier ministre présenté l'Opposition politique non signataire de l'Accord du 18 2016/Rassemblement et nommé par le Président de la conformément à l'article 78 de la Constitution ». Il n'est nullement que, compte tenu du pouvoir discrétionnaire du Président la République, il doit lui être présenté une liste des candidats lesquels il va choisir le Premier ministre. Celui-ci est désigné le Rassemblement et le Président de la République entérine ce par son ordonnance. Le fait que la MP accepte que le Premier soit issu du Rassemblement, ce contrairement à la parlementaire comme prescrit dans l'article 78 de la Constitution,

signifie que l'on déroge de ce cadre. C'est ce qui donne, du reste, cette période de transition un caractère spécial. L'argument lequel la disposition de l'Accord sur la désignation du ministre violerait la Constitution ne tient pas la route, à moins la MP ait voulu piéger la République. Ce serait des négociateurs mauvaise foi, alors que la crise dans laquelle la RDC se plongée relève de leur responsabilité, pour n'avoir pas organisé élections dans le délai prescrit par la Constitution. Si les étaient organisées à terme échu, le pays n'en serait pas au partage des pouvoirs. Qui est alors à la base de la violation de Constitution ? La violation de la Constitution peut-elle engendrer respect ?

Etienne Tshisekedi devant ses responsabilités

Depuis 1960, la classe politique congolaise est généralement par des hommes ou des réseaux d'influence qui accèdent au grâce à la cooptation ou à des appuis extérieurs. Ceux-ci préfèrent, pour le partage des postes, les négociations plutôt que les élections, dont ils parlent souvent mais qu'ils ne souhaitent jamais ( Omasombo et Erik Kennes). Le pays en est là présentement. Et l'apparence, la MP - qui s'est constituée une Centrale électorale - croit pas aux élections dans sa posture actuelle, à moins d'être d'en contrôler l'issue.

En effet, tout au long de son règne de 16 ans, le Président Kabila n'a pas travaillé dans la perspective d'une alternance pouvoir, auquel cas il aurait préparé un dauphin. Les tentatives de modifier la Constitution pour se maintenir au se sont soldées par un échec. Il a été ainsi contraint par la des choses de négocier avec l'Opposition, sous la médiation prélats catholiques, un accord de sortie de crise qui l'astreint à partage des pouvoirs pendant une période de transition d'une année. n'est pas pour autant qu'il s'est départi de velléités de contrôler pouvoir, à défaut de s'y cramponner.

La mise en place du Gouvernement, par-delà la nomination du Premier ministre, est un dont il pourrait se servir habilement pour tourner en l'opposition et reprendre finalement l'initiative. Tant il est que les acteurs politiques congolais, pour la plupart sans idéal, lésinent pas pour goûter aux délices du pouvoir et en tirer le d'avantages pour eux-mêmes. Le Rassemblement, mieux le Président son Comité des sages, doit briller effectivement de sagesse pour la désignation du Premier ministre ne se révèle pas un d'Achille pour son camp. Autant cette question bute au juridisme de MP, autant elle se heurte au sein du Rassemblement aux ambitions, somme toutes légitimes. Beaucoup de noms sont avancés :

Valentin Mubake, Félix Tshilombo Tshisekedi, Freddy Matungulu, Sesanga, Joseph Olenghankoy, Martin Fayulu, François Muamba, etc. ces prétendants appartiennent à des sous-composantes du et un choix doit être porté sur un d'entre eux. A cet effet, un majeurs regroupements politiques du Rassemblement, le G7, n'y est allé avec le dos de la cuillère. Par la bouche de son Président Lumbi, il a laissé entendre que le Premier ministre doit sortir d' parti fort, mais ils seront, quant à eux regardants, sur le profil ce dernier. Etienne Tshisekedi est donc mis devant ses non seulement en tant que leader politique pour le sens de son et Président du Comité des sages du Rassemblement, mais aussi que Président d'un parti fort, UDPS. Son choix sera déterminant la suite du processus. Si le dévolu est jeté sur un personnage à un rocher des valeurs, doublé de maîtrise de la situation du et de la Région et connaissant le microcosme politique congolais, mieux le bateau de la Transition arrivera à bon port. Non difficultés. Mais, si ce choix est subjectif, c'est-à-dire prenant compte des considérations irrationnelles fondées notamment l'affection, la soumission, le militantisme et le clientélisme, il y plus de chance que ce navire échoue dans les eaux troubles de transition. Conséquence : Et Tshisekedi, malgré sa longue lutte, son Premier ministre, couleront.

Le Gouvernement issu de la CNS constitue un précédent : le choix Premier ministre était valable, mais celui des ministres laissait désirer. Résultat : ce Gouvernement était faible et aurait combattu, en dépit de sa légitimité. Et jusqu'à la tenue du intercongolais, l'UDPS n'a fait que courir derrière l'oiseau sans rattraper. Maintenant que le Premier ministre n'est pas Tshisekedi termes de l'Accord du 31 décembre 2016, celui qui est appelé à Premier ministre ne doit pas être nécessairement la copie conforme Tshisekedi, mais doit plutôt avoir une carrure et une personnalité même de conduire à une autonomie fonctionnelle dans la et la collaboration avec le Président de la République et les institutions. Le leader de l'UDPS est donc placé devant responsabilités.

(Journaliste et analyste politique)