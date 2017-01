Afrique: Groupe A - Rien n'est joué

La dernière journée, ce dimanche, va être cruciale pour les quatre équipes qui conservent chacune ses chances de qualification.

En s'imposant mercredi soir au stade de l'Amitié d'Angondjè face à la Guinée Bissau (2-1), après le nul contre le Burkina Faso (1-1), le Cameroun a fait un pas vers les quarts de finale de la 31e coupe d'Afrique des nations de football dans le groupe A. Mais passée l'euphorie de cette victoire tant espérée, il faut bien se rendre à l'évidence que rien n'est fait. Au contraire, avec le match nul du Gabon et du Burkina Faso, qui comptent deux points chacun, l'équation se complique pour toutes les équipes du groupe. Dimanche prochain, à l'occasion de la dernière journée, il y aura forcément des pleurs.

A 20h, à Libreville, le Cameroun et le Gabon s'affronteront tandis que Burkinabés et Bissau-Guinéens s'opposeront au même moment à Franceville. Il faut donc sortir les calculettes pour l'occasion car chaque équipe doit absolument gagner si elle veut poursuivre la compétition. Le Cameroun pourrait se contenter d'un match nul mais le pays organisateur pourrait être éliminé avec trois points si on a un vainqueur dans l'autre rencontre. Et même en cas de match nul entre Burkina Faso et Guinée Bissau, il faudra tenir compte de la différence de buts avec les Etalons pour alors procéder à un tirage au sort entre les pays à égalité (Gabon et Burkina Faso à trois points dans ce cas). Les scénarii sont trop nombreux pour s'y attarder et envisager une autre hypothèse que la victoire.

Les Panthères gardent espoir malgré tout. D'ailleurs, José Antonio Camacho, le sélectionneur, l'a affirmé en conférence de presse : « Tout dépend encore de nous ». Le technicien espagnol a même fait le parallèle avec la Côte d'Ivoire, vainqueur en 2015 en ayant débuté par deux nuls. Et la victoire des Eléphants contre le Cameroun, lors du troisième match de poule, n'est pas un fait anodin pour lui. Le contexte entre les deux pays voisins et ennemis n'est pas non plus à négliger. Mercredi, lors de la rencontre du Cameroun, le public gabonais était derrière la Guinée Bissau et le mot d'ordre, c'est « tout sauf le Cameroun ». Et cela pourrait peser.

La dernière confrontation entre les deux pays date de septembre 2016, en amical à Limbé. Les Lions s'étaient alors imposés sur le fil par 2 buts à 1. Il faudra également tenir compte de l'autre rencontre dont le résultat influencera le destin de cette poule. Des Bissau-guinéens enthousiastes pourront-ils tenir le défi physique après s'être autant dépensés lors de leurs précédentes sorties ? Pour Jonas Mendes, le gardien, « on doit continuer à jouer de cette manière, car la prochaine fois, je pense que ça passera». Les Djurtus trouveront en tout cas des Etalons déterminés car pour tout le monde, ce sera la finale avant l'heure dans ce groupe A.