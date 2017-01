Congo-Kinshasa: La mort de l'avocate Furaha interpelle l'Etat congolais

Face à ces drames, il est important que l'Etat congolais élabore mette en œuvre, le plus vite possible, une politique de gestion catastrophes naturelles pour éviter que pareils sinistres ne reproduisent dans l'avenir.

Cet accident rappelle d'autres sinistres que le pays a connus. les cas de pluies diluviennes enregistrées à Kinshasa dans les 90, qui avaient emporté tout un quartier dans la commune Bandalungwa au niveau de la rivière Makelele. Tout récemment, la de Boma, dans le Kongo central, a été victime des provoquées par les pluies diluviennes qui ont fait une des morts. D'autres cas similaires ont été également dernièrement à l'Equateur, au Bandundu et à Tshikapa, etc.

Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour déplorer ce drame. En réalité, pensent certains, la victime serait sauvée si l'Etat disposait des services spécialisés et des secouristes formés et expérimentés, pouvant intervenir lors des catastrophes naturelles. Jusque-là, la République Démocratique du Congo pèche par le manque criant de politique de gestion des catastrophes naturelles.

Témoins de ce sinistre, les habitants des environs étaient impuissants de voler à son secours, craignant de mettre leurs vies en péril. Et comme si le sort de la juriste était lié, la situation allait de mal en pis pendant qu'elle continuait à klaxonner jusqu'à ce que les entraînent la jeep vers les installations de l'ancien port de l'ONATRA, aujourd'hui en état de délabrement fort, avancé avant de terminer sa course dans le lac Kivu, sous les cris de détresse de la victime emprisonnée à bord, incapable de se sauver.

En effet, la Jeep dans laquelle se trouvait Me Furaha Balugwe, selon certains témoignages, a été emportée par les eaux de pluie jusqu'à être jetée dans le lac Kivu. Il faut vraiment être armé d'un moral de fer pour visualiser la vidéo tragique de l'événement postée sur les réseaux sociaux et montrant le déroulement de ce sinistre.

Les conditions tragiques dans lesquelles Me Furaha Balugwe, avocate de profession, a trouvé la mort lors de la pluie diluvienne qui s'était abattue la semaine dernière sur la ville de Bukavu, ne cessent d'interpeller plus d'un Congolais sur le déficit des moyens de que connait le pays lors des catastrophes naturelles.

