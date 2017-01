Afrique de l'Ouest: Médiation de Alpha Condé en Gambie - Dernier ultimatum à 12h

Le président guinéen, Alpha Condé, joue la dernière carte de la médiation. Il est attendu, ce matin, à Banjul. Selon le président de la Commission de la Cedeao, Marcel Alain de Souza, l'objectif, c'est d'assurer une sortie honorable à Yahya Jammeh.

La Cedeao donne, aujourd'hui jusqu'à 12 heures, une dernière chance au président sortant de la Gambie, Yahya Jammeh. Cette dernière médiation sera conduite par le Pr Alpha Condé, président de la République de Guinée. Au cours d'un point de presse, tenu hier dans la soirée, le président de la Commission de la Cedeao, Marcel Alain de Souza, a indiqué que le président Condé est attendu, ce matin, à Banjul, après un passage à Nouakchott où il s'entretiendra avec son homologue Mohamed Ould Abdel Aziz. Il était entouré du colonel major Saïdou Maiga Moro, chef d'Etat-major de la force en attente de la Cedeao, du colonel Ollo Alain Salé, responsable de la Division des opérations de soutien à la paix et de Mme Halima Ahmed, commissaire des Affaires politiques, paix et sécurité régionale de la Cedeao. M. Souza a indiqué que c'est pour donner une dernière chance à Yahya Jammeh que la Cedeao a décidé de stopper l'avancée de ses troupes en territoire gambien, en vue de trouver une « solution paisible et honorable » pour le président Yahya Jammeh. « Il a le choix de partir avec le président Alpha Condé demain (aujourd'hui). Si à 12 heures, il ne se décide pas, nous l'amènerons de gré ou de force. Nos troupes vont avancer sur Banjul », a-t-il menacé. « Jusqu'à la dernière minute, nous pensons toujours qu'il y aura une solution issue d'un dialogue », a-t-il insisté.

Lors de la dernière médiation du président Abdel Aziz, Yahya Jammeh a accepté de quitter le pouvoir mais il persiste à vouloir rester à Kanilaï. Pour la Cedeao, sa présence en Gambie va créer des troubles à l'ordre public et des mouvements de terroristes. M. Souza a invité le président sortant de la Gambie à partir « honorablement et dans le respect ». Toujours dans le cadre de cette médiation, M. Jammeh a réclamé une amnistie. A en croire M. Souza, il a souhaité qu'il y ait une mission pour conclure cette proposition. A ce niveau, il estime que les choses commencent à bouger d'autant que sa vice-présidente, Aisatu N'Jie Saidy, a démissionné et que les 70% de ses troupes ne sont pas prêtes à se battre. La conviction du président de la Commission de la Cedeao est que tous les éléments sont réunis pour qu'il prenne une « sage décision ».

Pour le président de la Commission, s'il part par la force, il n'aura aucune chance d'être amnistié. Il serait mieux, à son avis, d'« instaurer le plus rapidement possible la démocratie et permettre au nouveau président de prendre les attributs de son pouvoir ». Cela évitera, dit-il, de « créer d'autres poches de tensions et d'allumer le feu ». Revenant sur les forces de la Cedeao, il a indiqué que depuis leur arrivée, elles n'ont fait que quelques tirs de sommation. « Les troupes sont venues pour accomplir leur mission qui est de restaurer la démocratie », a-t-il soutenu. En cas d'attaque, la Cedeao ne souhaite pas que Yahya Jammeh soit mort. « La Cedeao ne veut pas sa mort. Nous souhaiterions que tout se passe de manière pacifique », a dit M. Souza. Ce dernier dit fonder beaucoup d'espoir sur cette médiation du président Condé.