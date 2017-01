Afrique de l'Ouest: Les forces de la CEDEAO sont entrées en Gambie

La CAN 2017 a débuté depuis le 14 janvier avec comme pays hôte le Gabon. Les jours se suivent et les… Plus »

La note précise que l'opération est menée sous mandat de la Cedeao avec le soutien de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations-Unies. « Cette mission vise à rétablir la légalité constitutionnelle en Gambie et à permettre l'investiture du nouveau président élu à l'issue de l'élection présidentielle de 1er décembre 2016 », a indiqué le Porte-parole. « D'importants moyens terrestres, aériens et navals ont été mis en œuvre », L'opération commandée par le Général de division François Ndiaye a été déclenchée par des frappes et un contrôle naval, selon le communiqué.

Une coalition multinationale et inter-armée s'est engagée dans l'opération restauration de la démocratie, dans le cadre de la mission de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), en Gambie, ce jeudi 19 janvier », souligne un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa), signé par le Colonel, Abdoul Ndiaye.

