Afrique de l'Ouest: Le Sénégal à l'Investour 2017 - Des tours de tables pour booster les investissements

Le 8éme Forum touristique sur les investissements et les opportunités d'Affaires en Afrique dit « Investour » s'est tenu ce jeudi 19 janvier 2017 en marge du salon international du Tourisme de Madrid. Un événement clé qui rencontre les préoccupations des autorités sénégalaises qui œuvrent pour l'amélioration de l'environnement des Affaires de la Destination.

Les sessions plénières et B to B ont permis au Directeur Général de la SAPCO de présenter devant un parterre d'investisseurs et d'hommes d'affaires étrangers, le projet de la station touristique de la Pointe Sarène.

L'ensemble des investisseurs et promoteurs rencontrés : « Tecnopaisasajes Consultores », « Delatorre International », « Beach Designers Consulting Group », « Beach Trollers », « Macaronesian Assets Company », « Conafrican » etc.... , ont exprimé leur volonté d'investir dans le projet d'infrastructures de la Pointe Sarène mais aussi d'accompagner le Sénégal dans l'atteinte de son ambition à court et moyen termes, d'attirer deux (2) millions de visiteurs en 2018 et trois (3) millions en 2023.

Sous la supervision de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), maitre d'œuvre de la participation du Sénégal à ce salon international, les investisseurs ont aussi évoqué l'épineuse question de l'Erosion Côtière, qui plombe dans une certaine mesure, les efforts de promotion de la Destination Sénégal, notamment pour ce qui concerne le « Balnéaire ».

Des spécialistes de l'aménagement et du nettoiement des plages se sont greffés au programme de rencontres, ce qui a permis de faire le tour sur les questions liées à la promotion et à la valorisation des Côtes sénégalaises.

La nouvelle station balnéaire de la Petite Côte devra constituer la vitrine du développement touristique au Sénégal. C'est un site de 110 ha en bord de mer sur la Petite Côte, à moins de 100 km de Dakar, 40 km de l'Aéroport International Blaise Diagne et environ 25 km de Saly.

Son ouverture est prévue en janvier 2019. Il est prévu à la fin de ce projet la réception de 1600 clés réparties sur 5 unités hôtelières, 120 villas de standing et un ensemble cohérent de Commerces et de Loisirs ».

La journée d'aujourd'hui a été dynamique pour les autres structures de la délégation du Sénégal déployées pour la mission. Les ADS et l'AIBD notamment, ont fait le tour du salon pour tenir des séances de travail avec des responsables de compagnies aériennes ; Air Arabia, Tunisair, Air China, South Africa Airways, Turkish Airlines, Meridiana, Alitalia... . de quoi donner un peu plus d'aile à la Destination Sénégal.