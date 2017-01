Sénégal: Pénurie d'eau - La FAO suggère une bonne utilisation des eaux usées en agriculture

communiqué de presse

Face à une demande alimentaire croissante et des pénuries d'eau de plus en plus fréquentes, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) considère qu'il est temps d'arrêter de considérer les eaux usées comme des déchets mais plutôt de les voir comme des ressources pouvant être utilisées pour l'agriculture.

L'utilisation des eaux usées dans la production agricole est au centre des discussions d'une réunion organisée jeudi par la FAO dans le cadre du Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture qui se tient à Berlin, en Allemagne et dont le thème porte sur l'agriculture et l'eau.

«Bien que l'on manque de données détaillées sur la pratique, nous pouvons dire que, de manière générale, seule une infime proportion des eaux usées traitées est utilisée à des fins agricoles. Il s'agit pour la plupart des eaux usées municipales », a déclaré le fonctionnaire principal au sein de la Division des terres et des eaux de la FAO, Marlos de Souza dans un communiqué.

Longtemps considérées comme problématiques, les eaux usées municipales font maintenant partie des alternatives visant à lutter contre les pénuries d'eau.

Les eaux usées non traitées contiennent souvent des microbes et des agents pathogènes, des particules issues de la pollution chimique, des résidus d'antibiotiques et d'autres menaces pour la santé des agriculteurs, des ouvriers de la chaîne alimentaire et des consommateurs. Cela constitue par ailleurs une source d'inquiétude pour l'environnement.

De nombreuses technologies et approches existent à travers le monde pour traiter, gérer et utiliser les eaux usées dans l'agriculture, dont la plupart correspondent spécifiquement aux ressources naturelles locales, aux systèmes agricoles où elles sont utilisées et aux cultures