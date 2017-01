Angola: Un arbitre assistant angolais pour le match Côte d'Ivoire/RD Congo

Au classement, le Sénégal mène le groupe avec six points, suivi de la Tunisie (3 points), alors que le Zimbabwe et l'Algérie ont chacun un point.

La République Démocratique du Congo mène le Groupe C avec trois points, suivie de la Côte d'Ivoire (champion en titre) et le Togo avec un point chacun.

Le second match du Groupe C, qui se jouera à 20H00, dans le même stade, opposera le Maroc au Togo, et sera officié par l'arbitre malien, Mahamadou Keita, assisté par des assistants camerounais, Evarist Menkouande, et guinéen, Aboubacar Doumbouya .

C'est la seconde compétition que l'assistant angolais participera, ayant déjà participé au match d'ouverture, le 14 janvier, au match nul d'un but partout (1-1), entre le Cameroun et le Burkina Faso, qui s'est disputé au stade de l'Amitié, à Libreville.

Luanda — L'arbitre assistant angolais, Jerson Emiliano dos Santos a été désigné pour le match entre les sélections nationales de Côte d'Ivoire et de la République Démocratique du Congo, qui se joue ce vendredi, à Oyem, match comptant pour la 2ème journée du Groupe C, du Championnat d'Afrique des Nations (CAN2017), qui se dispute au Gabon.

