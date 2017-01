Burkina Faso: Ablasse Ouedraogo - « Nous n'avons jamais demandé à aller à la réconciliation en enjambant des cadavres »

La Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale (CODER) a un nouveau président. Il s'agit de Me Gilbert Noël Ouédraogo, président de l'Alliance pour la démocratie et la fédération/Rassemblement démocratique africain (ADF/RDA), qui a été présenté à la presse le 19 janvier 2017, à Ouagadougou.

Il remplace à ce poste, Ablassé Ouédraogo, président de « Le Faso autrement », qui a dirigé cette coalition politique pendant le trimestre écoulé.

Après trois mois d'exercice, les membres de la CODER se réjouissent des acquis engrangés par leur coalition. C'est du moins l'avis du président sortant, Ablassé Ouédraogo, qui vient de passer le témoin à Me Gilbert Noël Ouédraogo.

Face à la presse le 19 janvier dernier, le président de « Le Faso autrement » qui a dirigé la CODER durant les 3 mois écoulés, a soutenu que beaucoup d'actions ont été posées, depuis la création de la coalition en octobre 2016, dans l'optique de faire régner la justice, la paix et la réconciliation nationale au pays des Hommes intègres.

A son avis, le but de la création de cette coalition était d'amener tous les Burkinabè, à travers une sensibilisation participative, à aller vers la réconciliation nationale, gage d'un développement réel et inclusif. Il s'agissait par ailleurs de lancer les activités de la CODER et de l'imposer sur l'échiquier politique national.

A ce jour, s'est félicité le président sortant, Ablassé Ouédraogo, cette mission a été bien accomplie. Pour lui et ses camarades, la CODER, depuis sa création, s'est toujours fait remarquer par sa lutte pour le rayonnement de la vraie justice.

« La justice est le centre même de la lutte politique de la CODER », a soutenu M. Ouédraogo. Mieux, fera-t-il savoir, «nous, membres de la CODER, n'avons jamais demandé à aller à la réconciliation en enjambant des cadavres ».

Et au nom de la réconciliation nationale, Ablassé Ouédraogo a invité tous les Burkinabè à se donner la main, à se parler pour construire une vraie paix afin d'honorer la mémoire des martyrs.

« Le slogan Roch la réponse est devenu caduc »

Et comme il fallait s'y attendre, cette rencontre avec la presse fut également une occasion pour le président de « Le Faso autrement », de porter un regard critique sur la gestion du pouvoir par le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). Pour Ablassé Ouédraogo, l'an 1 du nouveau pouvoir a été marqué par une crise « multidimensionnelle » inédite.

« Le slogan Roch la réponse est devenu caduc, car Roch s'avère être au fil du temps, le problème du Burkina », se cabre Ablassé Ouédraogo pour qui, le Burkina va très mal. « La Rochosité s'enracine tout comme la gouvernance mouta-mouta », a-t-il indiqué.

Pour les membres de la CODER, la réponse adéquate à cette situation est d'impliquer tous les fils du Burkina, y compris ceux qui sont en exil. C'est sur ce combat que le nouveau président, Me Gilbert Noël Ouédraogo, entend s'investir durant son mandat trimestriel.

Il a laissé entendre à cet effet, que la CODER poursuivra les rencontres avec les autorités coutumières, religieuses et civiles.

Cela dit, la coalition entend rencontrer, entre autres, le chef des Bobo mandarè, le Kupiendiéli, roi de Fada. Outre cela, les membres de la coalition comptent organiser des conférences publiques dans les jours à venir, pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

Les membres du nouveau bureau de la CODER :

Président : Gilbert Noël Ouédraogo de l'ADF/RDA

1er vice-président : Rasmané Ouédraogo de la NAFA

2e vice-président : Achille Tapsoba du CDP

Président du CTAC : Amadou Dabo de l'UNDD