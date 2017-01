Burkina Faso/Gabon: CAN gabon 2017 - Les supporters des etalons restent confiants

Les équipes présentes à la CAN Gabon 2017 ne sont pas orphelines, puisqu'elles sont soutenues par ce qu'on appelle le douzième joueur, à savoir le public.

Ainsi, c'est chaque pays qui s'organise pour faire déplacer ses supporters et le Burkina n'est pas en reste à travers l'Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) à qui nous avons rendu visite le jeudi 19 janvier 2017, dans leur quartier général à Libreville.

Dans leur quartier général sis au quartier Ministre non loin du stade de l'Amitié d'Angondjé, une cinquantaine de supporters de l'Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) s'organisent pour préparer l'assaut de Franceville.

En effet, c'est dans cette ville que les Etalons jouent leur dernier match de poule, face aux Djurtus de la Guinée-Bissau ce dimanche 22 janvier, pour un ticket qualificatif pour le deuxième tour de la CAN Gabon 2017.

Et nous étions dans leur quartier général, au lendemain du match nul (1 - 1) contre les Panthères, soit le 19 janvier, pour voir comment ils ont digéré ce deuxième match et préparent celui de Franceville.

El Hadj Ablassé Yaméogo, président de l'UNSE, rassure dans un premier temps, que tout se déroule bien, en relevant que dès leur arrivée, les animateurs ont enchaîné avec les répétitions qui se tiennent tous les après-midi.

Pour montrer que les supporters burkinabè sont à la hauteur, il nous rappelle que sur les deux matchs disputés par le Burkina, ce sont des supporters de l'UNSE, à savoir Amado Soré pour le match Burkina-Cameroun et Salif pour la rencontre Gabon-Burkina, qui ont remporté le prix de Fan of the match ou le supporter le plus emblématique du match, au nom de l'Union.

Tout heureux, il nous présente le trophée tout en relevant que rien n'est encore fait, puisqu'il s'agit de mieux s'organiser une fois de plus pour soutenir les Etalons à Franceville pour le match décisif contre la Guinée- Bissau.

Le président El Hadj Ablassé Yaméogo a salué la collaboration des Burkinabè vivant à Libreville, qui se sont mobilisés à leurs côtés pour accompagner les Etalons.

C'est ainsi que pour le match face au Cameroun, ils étaient autour de sept cents personnes et mille contre le Gabon et cela explique, selon lui, la bonne animation des supporters burkinabè.

Il a déploré le fait qu'ils ont eu quelques difficultés pour se rendre au stade, surtout pour le premier match pour lequel il leur a fallu parcourir environ six kilomètres, à cause d'une mauvaise communication avec les organisateurs du ministère des Sports et des loisirs.

Il indique que tous les supporters qui ont effectué le déplacement se portent bien et que le chef de mission du ministère des Sports et des loisirs, Nicolas Paré, leur a fait savoir que s'il y a un souci de santé, un médecin qui fait partie de la délégation est à leur disposition pour la circonstance.

El Hadj Ablassé Yaméogo nous apprend qu'ils seront pris en compte pour l'expédition de Franceville et demande aux Burkinabè de toutes les confessions religieuses restés au pays et à tous les chefs coutumiers dont le Moro Naaba, de continuer à prier, comme ils savent bien le faire, pour que les Etalons obtiennent leur ticket pour le second tour.