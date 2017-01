Afrique: CAN 2017 / Aïssa Mandi - « Il faudra un exploit contre le Sénégal »

L'Algérie a pratiquement enterré ses chances de qualification en quart de finale de la CAN 2017 après sa défaite (2-1) devant la Tunisie, lors de la seconde journée du groupe B. À Franceville, les Aigles de Carthage ont profité de la fébrilité défensive des Fennecs pour décrocher un succès crucial dans la course au second tour de la CAN 2017.

Pour le capitaine des Fennecs, Aïssa Mandi, le résultat est cruel. Mais le defenseur des Fennecs veut oublier cette défaite et avoir déjà les yeux rivés sur le dernier match de groupe, qui verra les siens affronter le Sénégal.

« On est tellement déçus aujourd'hui : on était rentrés déterminés dans le match, on était assez agressifs, solides défensivement, ce qui était notre problème ces derniers temps. Malheureusement, il y a ce premier but qui est malchanceux. On avait l'impression que la Tunisie ne pouvait pas marquer parce qu'on était bien en place. Le mot du capitaine, c'est de se remobiliser, même si on était déjà mobilisés sur ce match-là, on avait envie de bien faire, de gagner, mais maintenant il faudra un exploit contre le Sénégal. »

Pour les Verts de l'Algérie, la qualification pour les quarts de finale de la CAN 2017 se jouera lundi 23 janvier face à aux Lions de la Teranga, ce qui ne sera pas une mince affaire.