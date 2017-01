Afrique: CAN 2017 - La RD Congo stoppée après sa victoire contre le Maroc ?

Le groupe C de la CAN 2017 sera à l'honneur ce vendredi avec ces deux confrontations. A partir de 16 h, le champion en titre, la Côte d'ivoire, sera aux prises avec les Léopards de la RD Congo. Match qui ne sera pas facile pour les Eléphants qui, au cours de leur première sortie, se sont fait surprendre par une équipe très organisée du Togo emmenée par Claude Le Roy.

La RD Congo, leader actuel du groupe C après sa victoire sur le Maroc aura à cœur d'empocher les 3 points de ce match pour être le 2eme pays à se qualifier après les Lions de la Térenga du Sénégal. Michel Dussuyer et ses Eléphants doivent se montrer très efficaces ce vendredi et commencer véritablement une CAN 2017 digne d'un champion en titre. Si cette équipe possède de fortes individualités comme Wilfried Zaha, Franck Késsié et autres, c'est sans compter sur une RD Congo généreuse dans l'effort et disciplinée tactiquement sur la pelouse. De toutes les façons, cette rencontre à allure palpitante entre ces deux formations s'annonce très difficile et chaude étant donné que l'enjeu est de taille. Les Léopards ne doivent certainement pas oublier qu'ils ont été battus en 2015 en demi-finale par les Eléphants. L'occasion leur est donc offerte de prendre leur revanche.

La rencontre est à suivre à partir de 16 heures GMT et compte pour la deuxieme journée du groupe B de cette CAN 2017.