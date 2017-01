Afrique: CAN 2017 - Allons à la découverte de la cuisine gabonaise !

La CAN 2017 a démarré depuis le 14 janvier dernier en terre gabonaise. Si le spectacle se passe la plupart du temps sur la pelouse des 4 stades de la compétition, il se passe également dans les restaurants où les supporters des nations participantes à la compétition se récréent. Et quand on parle de récréation, on parle également de manger et boire. C'est donc l'occasion pour nous de vous faire découvrir la gastronomie gabonaise.

Aujourd'hui deux plats sont à l'honneur : Le poulet fumé au Nyembwé et les feuilles de manioc à la pate d'arachide.

Le poulet fumé au Nyembwé

C'est un classique Gabonais qui fait mordre les doigts à tous. Le chouchou des estomacs Gabonais est préparé au quotidien comme lors des cérémonies familiales à travers tout le pays. Le Nyembwé signifie huile de palme en langue myené et s'accompagne de banane mûre, de manioc râpé ou encore du riz.

Les feuilles de manioc à la pate d'arachide

Les feuilles de manioc sont incontestablement l'un des plats préférés des Gabonais. Mélangées à la viande ou au poisson séché et agrémenté par des crevettes fraîches, ce plat est habituellement servi le weekend lors des repas de famille et même en semaine. Pour mieux l'apprécier, on l'accompagne avec du manioc, du riz ou des doigts de banane. Noter que dans certaines provinces du pays, notamment au Nord et au Centre, on le prépare aussi sucré.

Demain, nous irons encore à la découverte de deux autres plats.