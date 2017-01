Afrique CAN 2017 - Les Eperviers enverront-ils les Lions de l'Atlas à la maison ? Présentation

Journée importante et décisive dans le groupe C de la CAN 2017. La deuxième confrontation au programme de ce vendredi oppose leTogo au Maroc. Une rencontre synonyme de retrouvailles entre deux nations qui se sont rencontrées en amical il y a deux mois avec une victoire des Lions de l'Atlas sur le Togo (2-1). Claude Le Roy et son ancien adjoint Hervé Renard se retrouvent également.

Claude Le Roy, avec neuf participations à la CAN, retrouve et affronte Hervé Renard, vainqueur des éditions 2012 et 2015 respectivement avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Aujourd hui à la tête des Lions de l'Atlas du Maroc, c'est un nouveau challenge pour Renard qui, depuis son banc, a assisté au premiers revers de son équipe face à la RD Congo sur le score de 1-0.

Dans le match qui oppose les deux nations ce vendredi, l'enjeu est de taille puisque une deuxième défaite du Maroc sera synonyme de son élimination de cette CAN 2017 et propulserait le Togo sur le chemin du deuxième tour. Un deuxième tour que cherche le Togo après celle de 2013 en Afrique du Sud. Et les Eperviers ont les moyens d'y arriver au vu du match livré contre la Côte d'Ivoire lundi dernier. Le Togo peut aussi compter sur sa grande star Sheyi Emmanuel Adebayor, en forme malgré ses six mois sans clubs, et sur des joueurs très déterminés et mobilisés pour faire un bon résultat ce vendredi. Les Lions de l'Atlas, qui ont certes perdu contre la RD Congo mais n'ont pas démérité, ne se laisseront certainement pas faire.

Le Match Togo vs Maroc représente également entre autre un derby de toute l' Afrique de l'ouest opposée à l'Afrique du Nord. C'est à suivre sous le coup de 19 heures GMT et en Live sur Africa Top Sports.