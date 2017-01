Afrique: CAN 2017/Zimbabwe - Les regrets de Callisto Pasuwa

L'équipe du Zimbabwe a perdu son deuxième match des phases de poule de la CAN 2017 contre le Sénégal. Et contrairement à leur belle performance contre l'Algérie où ils avaient fait match nul (2-2), les Guerriers ont été inexistants. Pour Callisto Pasuwa, sélectionneur des Warriors, les 2 buts encaissés très tôt dans le match ont mis l'équipe en difficulté. « Les deux buts encaissés nous ont très tôt mis en difficulté », a-t-il lâché en conférence de presse. « Et avec les qualités athlétiques du Sénégal, c'était mission quasi impossible », a-t-il ajouté.

Le Zimbabwe conserve ses chances de qualification et compte bien les jouer à fond. « Nous allons tirer les leçons de cette défaite et essayer d'avancer puisque nous restons encore en course pour la qualification au second tour », a fait savoir Callisto Pasuwa.

Pour leur 3è et dernier match de la phase des poules, Les Guerriers seront face à la Tunisie.