Afrique: CAN 2017 - Les Lions, de sérieux prétendants pour le sacre final !

La CAN 2017 a débuté depuis le 14 janvier avec comme pays hôte le Gabon. Les jours se suivent et les rencontres deviennent de plus en plus intéressantes. Et la première grande nouvelle vient du Sénégal qui s'est offert un billet pour le deuxième tour de cette grande messe du football continental grâce à sa victoire contre le Zimbabwe jeudi soir. Les Lions de la Téranga deviennent ainsi la première nation à se qualifier pour les 1/4 de finale de cette 31eme édition de la CAN.

Alors que l'Algérie chutait face à la Tunisie 2-1 lors du premier match du groupe B, c'est le Sénégal qui a réalisé un 100% pour l'instant avec sa victoire sur les Warriors dans le deuxième match du groupe B. Avec ce succès plein d'autorité, le Sénégal s'est affirmé un peu plus comme un favori pour le titre. L'attaque des Lions est impressionnante, et derrière, le bloc défensif résiste bien. La défense passera un dernier test face à l'attaque algérienne lundi, avant de se lancer dans les quarts de finale.

Mais tout compte fait, Aliou Cissé et ses hommes deviennent une redoutable menace et représentent ainsi un candidat sérieux pour disputer la finale au soir du 05 Février. Le Sénégal, en quête d'un titre sur le continent, est pour le moment sur de bonnes bases pour réaliser cet exploit dans cette CAN 2017 .