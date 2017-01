Sénégal: Préstation de serment du président Gambien - Adama Barrow appelle à l'unité et à la loyauté

C'est un appel à l'unité que le président Gambien, Adama Barrow, a lancé à son peuple, après sa prestation de serment dont la cérémonie s'est déroulée hier, jeudi 19 janvier, dans l'enceinte de l'ambassade de la Gambie au Sénégal. Le nouvel homme fort n'a pas manqué de demander aux forces armées de son pays de montrer leur loyauté envers le président constitutionnellement élu, au soir de la présidentielle du 1er décembre 2016. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence des autorités de la Cedeao, de l'Onu et des Sénégalais. Mais aucun chef d'Etat de la Cedeao n'a honoré de sa présence, en dehors de la représentation diplomatique.

C'EST UNE VICTOIRE QU'ON NE PEUT PAS RATÉ

Adama Barrow a prêté serment à l'ambassade de Gambie à Dakar, hier, jeudi 19 janvier. Il a profité de son premier discours en tant que président élu pour demander aux forces militaires de lui témoigner «leur loyauté».

Il était 16 heures 39 exactement, hier, jeudi quand la foule présente devant l'ambassade de Gambie à Dakar, s'est scindée en deux, pour laisser le passage au cortège de voitures noires aux vitres fumées. Les portières s'ouvrent, surgit alors, tout de blanc vêtu, l'homme que tout le monde attendait : Adama Barrow, vainqueur de l'élection présidentielle face à Yahya Jammeh, le 1er décembre dernier. Signant son arrivée par le V de la victoire sous les acclamations de la foule, il s'est engouffré dans l'ambassade où l'attendait un parterre d'autorités de la Cedeao, de l'Onu, du gouvernement sénégalais dont le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Barrow appelle les militaires gambiens à montrer toute leur loyauté

La cérémonie s'est d'abord tenue dans le plus grand calme, donnant une solennité supplémentaire à ce moment. Adama Barrow, très serein, a d'abord prêté serment, avant de prononcer son premier discours en tant que président de la République. Un discours marqué par une idée-force : celle de l'unité nationale. Le nouveau président a, en effet, rappelé à plusieurs reprises que les Gambiens «étaient les seuls artisans» de cette transition démocratique : «Grâce à ses citoyens, c'est la première fois que la Gambie a changé de gouvernement par les urnes depuis son indépendance», s'est-il réjoui. L'occasion pour lui d'appeler l'armée à lui montrer de la loyauté, un autre point important de son intervention.

Adama Barrow a également rendu un hommage appuyé aux puissances qui ont soutenu la transition démocratique: «Je remercie la Cedeao de son investissement particulier dans la situation. Je manifeste également une profonde gratitude à l'endroit de l'Union européenne et de l'ONU qui ont aussi pesé pour que la volonté populaire soit entendue. Et bien sûr pour Macky Sall, le président du Sénégal, qui a fait preuve d'une grande hospitalité».

Barrow ne prononce pas le nom de Jammeh

Le nouveau président a ensuite évoqué la situation dans son pays, sans jamais prononcer le nom de , dont entreprises depuis le résultat du scrutin : «Le perdant de l'élection ne facilite pas la passation de pouvoir. Deux jours auparavant, il a en effet déclaré l'état d'urgence. Mon droit en tant que vainqueur de prendre le pouvoir est pourtant garanti constitutionnellement», a déploré Adama Barrow. Tout en informant de la création d'un think-tank destiné à «mettre en place des réformes constitutionnelles et légales pour consolider les bases démocratiques de notre pays». «Nous resterons loyaux et respectueux de cette Constitution», a conclu Adama Barrow, pour qui le plus dur reste à faire désormais : Capitaliser sur la dynamique qui l'a porté au pouvoir, et faire entrer de plain-pied la Gambie dans une nouvelle ère.

«Aujourd'hui, on doit installer Adama Barro en terre Gambienne. Pour le président Jammeh on avait dit qu'après minuit, de grès ou de force, on allait le déloger, mais il se trouve que le président Mauritanien Abdoul Aziz était là-bas hier, pour trouver des solutions à l'amiable. Mais si on installe Adama Barro aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir deux présidents dans un même pays. C'est pourquoi nous demandons a tous les gambiens, surtout les forces armées, qu'ils sachent qu'à partir d'aujourd'hui on a un nouveau président. Ce que nous voudrions, c'est de faire la cérémonie en Gambie, mais le rebelle Yaye Jammeh a refusé de partir, on a décidé, avec la CEDEAO, d'investir Adama Barro ici au Sénégal avant de voir quel plan adopter s'il refuse de céder pacifiquement le pouvoir. Il sortira par force, mais la dialogue continue», a dit Sidy Sèné, ancien Ministre des Affaires Etrangères.

À partir d'aujourd'hui nous considérons Yaya Jammeh comme un rebelle

«J'aimerais dédier ce jour à toutes les personnes qui se sont battues pour la liberté de la Gambie. La première victime du régime de Yaya Jammeh, c'est le journaliste Aidara qui était assassiné en 2004. Je pense aussi à Solo Sadéye et sa famille qui a demandé la réforme électorale. Je pense aussi à une femme qui malheureusement a perdu sa vie à cause des décisions arbitraires de Yaya Jammeh, à Tabara Samba. Aujourd'hui nous avons la chance de prêter serment en sol Gambien en territoire sénégalais. La Gambie est enclavée dans le Sénégal, nous le savons tous. Ceci montre que la Sénégambie est en train de prouver à Yaya Jammeh qu'il ne peut pas nous diviser», a-t-il martelé Sidiya Bayo, l'ex opposant farouche de Jammeh. «Je crois que le fait que Adama Barrow prête serment à partir de l'ambassade à Dakar, est un signal fort. Mais aussi c'est un message à Yaya Jammeh pour lui dire que la Constitution ne l'autorise plus à être le commandant en chef de l'armée, il n'a aucune autorité sur le chef d'État major de la Gambie.

Aujourd'hui, c'est au président Adama Barrow de donner instruction à l'État major gambien pour éviter une confrontation avec les forces de la CEDEAO. Ce qui est important pour nous, tous les pays de l'Afrique subsaharienne sont venus témoigner de leur soutien à la Gambie. Je lance un message au président Adama Barro pour lui rappeler qu'il s'agit de la paix et de la stabilité. Si la Gambie rentre en crise, le Sénégal et la sous-région seront directement concernés. C'est pour ça que toutes les forces de la CEDEAO se sont mobilisées aujourd'hui», a ajouté Sidiya Bayo.

«Nous appelons à la paix, c'est pourquoi nous avons fait ici au Sénégal l'investiture. On est en train de travailler pour que le Président Barrow rentre en Gambie. Nous ne souhaitons pas une intervention militaire, mais les opérations militaires sont en place. Celui qui a fait l'investiture est un grand avocat et il n'y a aucun problème juridique. Nous sommes en conformité avec notre Constitution et tous les textes d'ailleurs. Les cinq juges, c'est pour la Cour suprême qui est incomplète actuellement. Ce que nous voulons, c'est la paix, c'est pourquoi on l'a fait ici. Nous remercions le président Macky Sall», fait remarquer Mamadou Ibrahima Ndiaye, Ambassadeur de la Gambie au Sénégal. Et d'ajouter :«Je suis très content de faire prêter serment au président Adama Barrow, c'est tout ce que les Gambiens attendaient, donc on remercie le bon Dieu. A partir d'aujourd'hui, c'est Adama Barro qui est notre Président. La Constitution accepte cette prestation de serment. La Constitution stipule que le président de la République doit jurer. On n'a pas besoin de juges, je suis qualifié pour recevoir le serment. La présence d'un juge, c'est une tradition. Dans la situation actuelle, on ne peut avoir de juges», a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes.

«L'exercice du pouvoir sera facile avec notre détermination, tout rentrera dans l'ordre inchalla, personne ne pensait qu'on pouvait en arriver-là. Le président a prêté serment, ce qui reste c'est qu'il rentre en Gambie et il le fera», a précisé Shérif Mari Tambadou, avocat et bâtonnier de la république of Gambia.