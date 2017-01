Sénégal: CAN 2017 - Un trio sénégalais pour diriger Egypte-Ouganda, samedi

Il fait partie des arbitres en pole-position pour officier à la Coupe du monde 2018. Djibril Camara a lui déjà à son actif deux finales de CAN, savoir celles de 2012 (Zambie-Côte d'Ivoire) et 2015 ayant opposé la Côte d'Ivoire au Ghana.

Diédhiou, désigné 4-ème arbitre de la finale du tournoi masculin de football des Jeux olympiques, avait sifflé lors de la CAN 2015 et au CHAN (Championnat d'Afrique des nations) 2016 au Rwanda.

Franceville (Gabon) — L'arbitre sénégalais Malang Diédhiou, assisté de ses compatriotes Djibril Camara et El Hadj Malick Samba, a été choisi pour diriger le match Egypte-Ouganda, comptant pour la 2e journée de la poule D de la CAN 2017 (14 janvier-5 février).

