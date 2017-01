Sénégal: Eradication du tabagisme - Une ONG en apelle à la mobilisation des victimes

Dakar — L'ONG "Afrique sans tabac" dit miser sur la mobilisation des victimes "pour sauver toutes les vies qui sont sous la menace permanente du tabac".

Cette structure présidée par Amadou Moustapha Gaye, par ailleurs, président de l'Observatoire contre le commerce illicite des produits du tabac, a annoncé avoir lancé dans ce sens un appel à la mobilisation des victimes et malades du tabac au Sénégal et en Afrique.

De cette manière, "Afrique sans tabac" compte "mobiliser tous ceux qui, par ignorance, par tromperie, mensonges, manipulations ou tout simplement par manque d'informations de la part des fabricants de cigarettes, sont tombés dans la dépendance et leur piège mortel du tabac".

"L'heure n'est plus à la rhétorique ni au beau discours, il faut agir pour sauver toutes les vies qui sont sous la menace permanente du tabac", écrit cette ONG dans un communiqué transmis à l'APS.

Elle rappelle que le tabagisme est "la première des causes évitables de décès dans le monde" et "à l'origine de 10 % de tous les décès et de 30 % des décès par cancer".

"On estime que, d'ici la fin du 21e siècle, un milliard de personnes mourront des suites du tabagisme, soit dix fois plus que pendant le 20e siècle", sans compter que "plus de 80 % des décès liés à la consommation de tabac surviendront dans les pays en développement", fait-elle valoir.

"Le coût de cette tragédie évitable ne se mesure pas seulement en vies humaines, mais aussi en conséquences économiques et sociales néfastes pour la croissance et la stabilité des pays en développement", fait observer "Afrique sans tabac".