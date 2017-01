Congo-Kinshasa: Les pièces de rechange de seconde main, une solution pour les gagne-petit

La réglementation de la vente de pièces de rechange en RDC est une matière qui nécessite encore un travail de fond.

Des pièces de rechange d'origine pour véhicules, ordinateurs, groupes électrogènes et autres machines sont difficiles à trouver sur le marché local. Les quelques rares distributeurs et vendeurs qui en disposent fixent le prix de vente à leur gré, foulant ainsi aux pieds la réglementation en matière de fixation de prix et calcul de la marge bénéficiaire.

Ainsi, pour pallier cette difficulté, certaines personnes s'improvisent « experts » et proposent aux nécessiteux des pièces de rechange de seconde main à des prix abordables.

Parmi les communes réputés être des marchés potentiels de ces pièces communément appelées « mitrailles », l'on compte N'Djili, Matete et Kasa-Vubu. Ici, les vendeurs sont pour la plupart des mécaniciens, anciens conducteurs de véhicules et autres.

Approchés, des détenteurs de ces commerces de fortune ont avancé que leurs marchandises constituent une solution pour les gagne-petits dans la mesure où le pouvoir d'achat des consommateurs locaux ne permet pas à ceux-ci de débourser des sommes colossales pour se procurer des pièces de rechange d'origine.

«En nous adonnant à cette pratique, nous apportons un bon secours aux nécessiteux. Très souvent, nos marchandises coûtent cinq voire dix fois moins cher que les pièces de rechange d'origine », a déclaré Awilo, vendeur de pièces de seconde main dans la commune de Kasa-Vubu.

Quant à la qualité de sa marchandise, ce vendeur de mitrailles relativise. Selon lui, il n'est pas évident que des pièces de rechange dites « d'origine » soient de bonne qualité. Il estime que tout dépend de l'origine et du fabricant de la pièce. « Sur le marché, il existe des pièces de rechange de première qualité comme de deuxième voire de troisième qualité. Face à une pièce dite de deuxième et de troisième qualité, parfois nous proposons mieux aux consommateurs. Mais pour distinguer le vrai du faux, il faut être un connaisseur. Les prix des pièces de rechange varient entre 500 et 60. 000 francs congolais. Tout dépend des besoins exprimés par le client », a-t-il lâché. Par ailleurs, l'interviewé a reconnu le manque d'organisation dans le métier.