Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: CAN 2017 - La RDC joue sa qualification face à la Côte d'Ivoire

Les Léopards ont besoin d'une deuxième victoire en vue d'arracher la qualification pour les quarts de finale de la CAN « Gabon 2017 ». Ils croisent ce vendredi 20 janvier à Oyem, les Eléphants de la Côte d'Ivoire à 17 heures, heure de Kinshasa.

Les Léopards de la RDC affrontent les Eléphants de la Côte d'Ivoire ce vendredi 20 janvier à Oyem, au Gabon. C'est en match comptant pour la deuxième journée du groupe C de la 31ème Coupe d'Afrique des nations. Les deux équipes n'ont rien à perdre et tenteront de sortir leurs dernières cartes pour mieux se positionner.

Lors de la première journée, la Côte d'Ivoire a été tenue en échec par le Togo (0-0), tandis que la RDC a eu raison du Maroc (1-0). Le but congolais a été marqué par l'international Junior Kabananga à la 54ème minute de la partie.

La Côte d'Ivoire qui ne compte qu'un petit point évitera sans doute la défaite qui risquerait de lui rendre la tâche difficile. Pour sa part, la RDC jouera sa dernière carte. Ayant pris l'habitude d'arracher la qualification pour les quarts de finale après deux premières journées, le coach Jean-Florent Ibenge ne veut pas tuer cette habitude face aux tenants du titre. La rencontre promet des étincelles en l'air.

Pour rappel, lors de la CAN 2015 qui s'est jouée en Guinée Equatoriale, la RDC a été éliminée par la Côte d'Ivoire sur le score de 1 contre 3. C'était face à une équipe ivoirienne remplie de stars, en l'occurrence Yaya Touré, Zokora, Gervinho, Kalou, Aboubakar Barry, etc. Les Eléphants étaient dirigés par le technicien français et expérimenté Hervé Renard, qui dirige actuellement les Lions de l'Atlas du Maroc.

Prendre la revanche sur la Côte d'Ivoire

Le coach Ibenge va sans doute prendre sa revanche sur l'équipe ivoirienne. La défense congolaise manquera son capitaine Zakuani, blessé lors du match contre le Maroc. Avec cette situation, le coach de la RDC apportera quelques changements dans son onze de départ. Il pourra descendre Chancel Mbemba en défense pour jouer avec Tisserand. Les deux latéraux seront gardés, à savoir Issama Mpeko et Fabrice N'sakala, lui aussi victime d'une blessure lors du match contre le Maroc. Aux dernières nouvelles, N'sakala sera bel et bien de la partie.

Au milieu du terrain, les choses vont certainement changer. Youssuf Mulumbu pourra remplacer Mbemba descendu en défense. Il pourra diriger le milieu de terrain avec Bope, Kebano ou Mpoku.

En attaque, Bakambu, qui ne s'était pas retrouvé en première journée, gagnera de nouveau la confiance du coach. Dans les ailes, le coach pourra maintenir Mubele et Kabananga Junior. S'il faut apporter un changement, il serait souhaitable qu'il titularise Botaka ou Maghoma.

Cette rencontre sera non seulement le duel des nations, mais aussi et surtout celui des gardiens. Deux gardiens de TP Mazembe s'affronteront dans un match très décisif. Il y a Ley Matampi du côté congolais et Sylvain Gbohou du côté ivoirien. Impérial lors du match contre le Maroc, Matampi était dans son grand jour. A plusieurs reprises, il a réussi à sauver son équipe. Contre le Togo, Sylvain Gbohou n'a pas du tout été inquiété. Il est resté calme dans ses perches. Qui de deux gardiens sera à la hauteur de sa tâche ? Match à suivre.

En deuxième explication, les Lions de l'Atlas du Maroc affronteront les Eperviers du Togo, à partir de 20h00.