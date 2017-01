Congo-Kinshasa: Le ministre du Travail s'engage à accompagner l'INPP dans sa mission

L'homme est au centre de développement. Aussi l'INPP ne ménage aucun effort pour remplir sa mission de développer les compétences par la formation professionnelle. Et l'actuel ministre de tutelle ne va pas désarmer pour apporter son appui à cet établissement public.

Le travail de titan abattu par le comité de gestion de l'Institut national de préparation professionnelle (INPP), accompagné par le conseil d'administration de cet établissement public, démontre, à ciel découvert, qu'on est parti de la léthargie à un décollage qu'un homme raisonnable censé ne peut renier.

« Nous sommes-là pour accompagner les initiatives comme celles-ci, le travail qui se fait à l'INPP par l'Administrateur-directeur général (A-DG), Maurice Tshikuya, l'A-DGA Claudine Ndusi et le président du Conseil d'administration ainsi que de toute la crème de techniciens qui les accompagnent. » Le ministre d'Etat et ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Lambert Matuku, l'a fait savoir, hier jeudi 19 janvier à l'issue de la visite des salles et ateliers de formation de la direction provinciale de l'INPP/Kinshasa.

Sur la question relative à la sonnette d'alarme que l'A-DG Maurice Tshikuya a tiré concernant les 3 millions de dollars américains de contrepartie congolaise que le gouvernement doit pour la construction du bâtiment ultramoderne à Lubumbashi que le Japon, via la Coopération japonaise pour le développement international (Jica), a accepté de financer, le ministre d'État Lambert Matuku a fait valoir qu'il va s'impliquer pour débloquer la situation. D'ailleurs, a-t-il fait remarquer, cela s'inscrit dans le cadre du contrat programme de performance avec l'INPP. « Un contrat programme dans lequel l'INPP et le ministère, en tant que parties, s'engagent à la réalisation des objectifs arrêtés. Puisque les 3 millions de contrepartie font partie de ces objectifs », Et de renchérir : « Notre engagement, c'est de faire de notre mieux pour que l'INPP bénéficie de ce fonds. »

Il a reconnu les efforts inlassables fournis au quotidien par les responsables de l'INPP depuis la résurrection de cet établissement public en 1994 jusqu'à nos jours pour métamorphoser ce dernier dans la sens de la modernité et de performances alignées. L'INPP ayant été un arbre qui cache la forêt et les conditions qui ont prévalu à la création de l'INPP n'ayant jamais évolué dans le sens de l'amélioration.

Pour sa part, l'A-DG Maurice Tshikuya a, lors de la présentation de l'INPP à l'attention du ministre d'État, a indiqué que cet établissement public, dont les activités ont démarré en 1966, a la possibilité d'atteindre, l'année prochaine, le chiffre record de 45 000 personnes formées. Cela après avoir atteint en 2016, 36 278 stagiaires formés. « Nous devons créer plus de compétences qui vont influer sur la productivité qui va engendrer des gains, lesquels permettront aux travailleurs d'en bénéficier sous forme de salaires, à l'État sous forme d'impôts et à ceux qui apportent des capitaux sous forme de dividendes », a-t-il fait savoir. Avant de soutenir que tout le monde aura son compte et la richesse nationale sera créée.

Il n'a pas manqué de mentionner les réalisations de l'INPP sous son mandat. Un bilan flatteur obtenu grâce notamment aux partenaires extérieurs. Il a cité la Jica et l'Agence française de développement (AFD) tant à Kinshasa que dans les provinces pour la construction des infrastructures d'accueil et la fourniture d'équipements.

Quant au président de la délégation syndicale nationale, Guillaume Booto Bola Losambe, il a fait valoir que l'essor que connaît l'INPP et la paix sociale qui y règne ne sont « pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'un grand travail de titan abattu par celui qui a la lourde tâche d'assurer la gestion courante de l'institution et qui ne ménage aucun effort pour ne privilégier et ne faire prévaloir que l'intérêt supérieur de la Nation. » Et de poursuivre : « Il n'a pas vu son propre intérêt, mais il savait qu'il avait des comptes à rendre à la Nation congolaise sur la gouvernance de cette importante institution lui confiée. »

Aussi Guillaume Booto a-t-il souligné le fait que « le souhait du personnel de l'INPP est que cet élan e soit pas brisé et que la Nation puisse capitaliser la valeur professionnelle et surtout managériale de ce digne fils du pays qui a le soutien de tous les travailleurs de son Institution. »