Congo-Kinshasa: Lutte contre l'analphabétisme - Une ONG scelle un partenariat avec le gouvernement britannique

Dans la perspective d'enrayer l'analphabétisme et le phénomène « kuluna », une ONG de la diaspora congolaise dénommée « Drc Vision » installée à Londres scelle un partenariat avec le gouvernement britannique.

L'ONG « Drc Vision » scelle un partenariat avec le gouvernement britannique, en vue de combattre l'analphabétisme à Kinshasa, a annoncé, le mercredi 18 janvier, son coordonnateur, Papy Mavoka, depuis Londres.

Dans le but d'enrayer les antivaleurs, notamment le phénomène « kuluna » et l'analphabétisme qui freinent la société, l'ONG "Drc Vision" se résout de travailler en intelligence avec le gouvernement britannique. Ce partenariat, a-t-il expliqué, apportera une pierre dans le développement de la province de Kinshasa. Dans cette optique, ce partenariat avec le peuple britannique appellera les jeunes Kinois, non seulement à l'autoprise en charge, mais aussi à la prise de conscience, pour le développement socioéconomique de la RDC.

Touché par l'ampleur que prend le phénomène « kuluna » dans la ville de Kinshasa, le gouvernement britannique s'apprête à apporter sa pierre à cette structure. Ce, dans le but d'aider les populations congolaises à se développer mentalement.

À cet effet, les membres de l'ONG "Drc Vision" se disent satisfaits du fait que ce partenariat va promouvoir leur organisation.

L'appel au soutien

Le coordonnateur Papy Mavoka a, à cette occasion, invité le gouvernement de la République démocratique du Congo à soutenir ses actions s'inscrivant dans la lutte contre les antivaleurs. Parmi ces actions, l'ouverture de nombreux centres de formation ouverts en faveur des jeunes filles et garçons. Cela est l'une des initiatives visant à sensibiliser positivement les jeunes à la bonne conduite. Car, dit-on, la jeunesse, est l'espoir de demain.

Pour rappel, l'ONG "Drc Vision" a pour objectif d'aider non seulement les populations les plus démunies, mais elle intervient aussi à la résolution de certains problèmes auxquels la société fait face. Pour ce, le coordonnateur appelle, non seulement l'exécutif national, mais également les différents bailleurs de fonds à soutenir cette structure.

À titre illustratif, « Drc Vision » a enregistré des avancées significatives, principalement à la formation de la jeunesse de Kisenso, Lemba et Matete. En outre, il lance un appel à d'autres jeunes pour leur emboiter les pas. Il compte, quant à lui, voir son organisation s'installer sur toute l'étendue du territoire national.

Créée à l'initiative de Papy Mavoka, cette ONG de la diaspora congolaise de Londres affûte ses armes, afin de combattre certains fléaux freinant le développement du pays.