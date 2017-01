Algérie: Perturbations de la circulation sur plusieurs axes routiers des wilayas d'El-Bayadh et Naâma

El — BAYADH - La circulation routière a connu une perturbation sur certains axes routiers des wilayas d'El-Bayadh et de Naâma, dont certains ont été carrément bloqués, suites aux importantes chutes de neige enregistrées durant la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris auprès des services de la gendarmerie nationale (GN).

Dans la wilaya d'El-Bayadh, l'axe routier reliant la RN-6A et la commune de Tesmouline, est complètement bloqué depuis les premières heures de la journée de vendredi, tandis que des difficultés de circulations sont relevées sur le tronçon de la RN-47 reliant le chef-lieu de wilaya à la commune de Boualem, surtout au lieudit Laguermi, a indiqué à l'APS le commandant du groupement de wilaya de la GN.

Des difficultés de circulations sont aussi relevées au niveau de la RN-59 sur son tronçon reliant la RN-47 à la commune de Labiodh Sidi Cheikh, a ajouté le lieutenant-colonel Djamel Belhoul en signalant que la situation pourrait s'étendre à d'autres axes en raison de la poursuite des chutes de neiges.

Dans la wilaya de Naâma, les amoncellements de neige ont provoqué la fermeture de la RN-6, notamment sur le tronçon entre les communes d'El-Biodh et d'Ain-Sefra, via des régions des communes de Mécheria et Naâma, ainsi que de l'axe Tirkount-Mikallis où ont été déployés des équipes d'intervention des travaux publics avec leurs engins, appuyés par les éléments de la protection civile et de la GN, pour rouvrir ces routes, selon les services de la gendarmerie.

L'on fait état aussi d'un blocage de la circulation sur la RN-22 entre les communes de Mekmène Benamar (Naâma) et El-Aricha (Tlemcen), sur la RN-47 entre les wilayas de Naâma et d'El-Bayadh, ainsi que sur les chemins de wilayas 1,3 et 5, notamment entre Herraza et Sfissifa en allant cers les régions de Founassa (commune de Moghrar) et de Belhendjir (commune d'Ain-Sefra), poursuit la source.

La RN-95 entre les communes de Daamouche (Sidi Bel-Abbès) et El-Biodh (Naâma) est également fermée en raison des neiges, tandis que la route communale non classée entre Tismouline et Mécheria et le chemin de wilaya entre Theniet-Cheyakha et Fourtassa (commune de Ain-Benkhelil) connaissent eux de grandes difficultés de circulation.

Les services de la gendarmerie nationale ont déployé leurs éléments sur les points noirs des réseaux routiers où sont relevés des perturbations de circulation, afin de prodiguer des conseils aux usagers de la route et veiller à leur sécurité, a-t-on souligné.

Les services des travaux publics ont eu aussi déployés leurs moyens sur le terrain, en coordination avec les communes, pour assurer la fluidité de la circulation et éviter la fermeture de routes, a-t-on appris des responsables locaux du secteur.

Les services de la protection civile ne déplorent heureusement aucun accident de circulation sur le territoire de la wilaya d'El-Bayadh.

Dans la wilaya de Naâma, par contre, ils ont effectué des dizaines d'interventions sur les axes routiers, ainsi que pour apporter une assistance aux populations nomades et leur approvisionnement en gaz butane. Ils ont enregistré des cas de dérapages de véhicules sans déplorer de victimes.

Suite à cette détérioration des conditions climatiques, une cellule de crise, regroupant les représentants des différents secteurs, a été mise sur pied dans la wilaya de Naâma pour suivre la situation des routes et les opérations de déneigement des chaussées, et veiller à l'approvisionnement des populations nomades en produits énergétiques (butane).