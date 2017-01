Algérie: Cheikh Tahar Ait Aldjet est l'une des personnalités ayant énormément servi l'islam au pays

Sidi Bel — ABBES - Les participants à une rencontre consacrée jeudi à Sidi Bel-Abbes à cheikh Tahar Ait Aldjet, ont été unanimes à dire que ce âlem (savant) était l'une des personnalités ayant énormément servi l'islam en Algérie.

Cheikh Tahar Ait Aldjet, qui avait beaucoup donné et était au service de la religion et du Savoir, est un témoin vivant du combat du peuple algérien contre le colonisateur français, ont affirmé les intervenants dont des imams et des cheikhs de zaouias dans l'Ouest du pays.

Le représentant du ministère des Affaires religieuses et Wakfs, Mohammedi Noureddine, a souligné que cheikh Ait Aldjet a été parmi les hommes ayant veillé à la préservation de la religion musulmane et de la culture algérienne durant l'époque coloniale.

Cette rencontre a pour objectif de mettre en exergue le rôle et l'ijtihad du cheikh Ait Aldjet dans l'enseignement du rite malékite en Algérie et de le présenter comme modèle pour les générations de l'indépendance, a indiqué le directeur des affaires religieuses et wakfs de la wilaya, El Hadj Hadjadj.

La rencontre, initiée par la direction des affaires religieuses et wakfs de Sidi Bel-Abbes, a vu la participation d'imams, de membres de conseils scientifiques et de cheikhs de zaouias des wilayas de Mostaganem, Oran, Tlemcen, Ain Temouchent,Mascara, Saida, Relizane et Sidi Bel-Abbes.

Elle a été mise à profit pour présenter l'ouvrage du fils du cheikh Ait Aldjet intitulé "L'uléma Ait Aldjet, un parcours d'un siècle".