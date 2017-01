Algérie: La culture peut constituer une passerelle permettant de dépasser toutes les difficultés

Par ailleurs, le ministre a fait état de l'entame d'une étape visant la réforme du secteur de la culture en général. " Des réformes structurelles et d'autres dans les mécanismes, des conceptions et de la gestion. Nous avancerons par étapes dans la révision des textes et des mécanismes de gestion ", a-t-il assuré, tout en estimant que " le théâtre public a besoin d'être revu par la voie de la concertation, du dialogue et de la présentation d'idées nouvelles avec tous les partenaires et aussi de l'entreprise théâtrale pour garantir la pérennité de la pratique théâtrale".

Azzedine Mihoubi a appelé à une prise de conscience des intellectuels et des créateurs sur les impératifs imposés par la situation que traverse actuellement le monde arabe. "L'intellectuel est en fin de compte la conscience de cette nation. Il exprime ses aspirations et ses contradictions", a-t-il estimé, soulignant que le succès qu'a connu cette édition abritée par l'Algérie "n'est pas seulement celui du théâtre arabe mais de la culture arabe en général".

"La culture est capable de jouer un véritable rôle dans les profonds changements qui marquent la nation arabe non seulement sur le plan politique mais également sur les plans social, culturel et psychologique. Elle peut constituer une passerelle permettant de dépasser toutes les difficultés", a souligné le ministre, dans son intervention à la clôture de la 9ème édition du Festival du théâtre arabe.

