Algérie: Education nationale - Une conférence nationale mi-février pour améliorer le travail des inspecteurs

Elle a abordé en outre une étude menée en 2015 par un groupe de travail composé d'universitaires, d'inspecteurs et d'enseignants pour recenser et analyser les fautes répétées des candidats aux examens nationaux, et ce dans le but de mettre en place une stratégie nationale pour le traitement pédagogique ciblant les principales difficultés que rencontrent les apprenants.

Répondant à la question orale du membre du Conseil de la nation, Abdelkarim Korichi au cours d'une séance plénière présidée par Abdelkader Bensalah, la ministre a fait savoir qu'"une conférence nationale sera organisée à Biskra mi-février pour mettre au point un protocole opérationnel au profit des inspecteurs de l'éducation pour former les enseignants et mieux prendre en charge les difficultés d'apprentissage chez l'élève".

