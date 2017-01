Algérie: Le secteur des travaux publics accorde une importance majeure à l'entretien du réseau routier

Cette étude, ajoute M. Talai, est en voie de finalisation, et une proposition portant sur les travaux, sera faite prochainement, et ce, au titre des futurs programmes.

Concernant la RN°38 reliant les RN°60 et RN°40, une opération de réhabilitation a été réalisée sur ce tronçon, au cours des années 2008 et 2009. Des crevasses sont également apparues sur ce tronçon du fait de la grande densité du trafic des poids lourds estimée à 25%, ce qui a amené le secteur à élaborer une étude en vue de conforter cette route.

M. Talai a rappelé l'existence d'unités spécialisées dans l'entretien et qui veillent sur l'entretien et la rénovation des routes de cette région.

Concernant la RN°60 qui s'étend sur une distance de 79 km, plusieurs opérations d'entretien et de réhabilitation ont été réalisées sur ce tronçon, au titre des deux programmes quinquennaux, à savoir 2005-2009 et 2010-2014.

Le ministre a indiqué qu'un tronçon de 5 kilomètres de cette infrastructure routière a été rénové, et que le secteur s'apprête lancer une opération de réhabilitation d'un autre tronçon d'une longueur de 5 km qui présente également des fissures, et ce, dans le cadre du programme de l'année 2012 portant sur la réparation des dégâts causés par les intempéries.

