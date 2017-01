Algérie/Tunisie: Piètre prestation des Verts

Ce but a pratiquement scellé le sort du match, puisque à l'inverse des joueurs tunisiens dominateurs collectivement, leurs homologues algériens ne procédaient que par un jeu individuel et décousu sans aucun danger pour l'équipe adverse.

Ce but galvanisa davantage les Aigles de Carthage à l'inverse des Algériens assommés par ce but et qui offraient quelques instants plus tard un véritable "cadeau" par Ghoulam, auteur d'une mauvaise passe de la tête à son gardien, avant de crocheter l'attaquant tunisien Khazri lancé dans la surface de réparation. Le penalty indiscutable sifflé par le referee seychellois Bernard Camille (Seychelles) a été transformé par Sliti qui prend à contre-pied Asselah.

La formation de Kasperzack qui s'est contentée de se défendre, lançait de temps à autre des contres sans danger pour la défense algérienne. Le gardien algérien Asselah s'est quant à lui, bien détendu sur deux coup-francs bien tirés de l'excellent Khazri (20e et 22e) et qui constitue un véritable poison pour la défense algérienne.

La sélection algérienne reconduite à 2 éléments près par rapport au match de Zimbabwe (Asselah et Ghezal) remplaçant M'bolhi et Soudani (blessés), n'a pas attendu le round d'observation pour exercer une grande pression sur l'arrière-garde tunisienne, qui doit son salut au brio de son gardien Methlouthi impérial lors du 1re quart d'heure.

