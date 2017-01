Algérie: Illizi - 2es journées médico-chirurgicales à Djanet

Illizi — Pas moins de 25 praticiens spécialistes animeront les deuxièmes journées médico-chirurgicales de Djanet, prévues du 25 février au 10 mars prochains, a-t-on appris auprès de la direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d'Illizi.

Inscrite au titre du programme annuel de la DSP, l'initiative, pilotée par l'association "Avenir de l'amitié Algéro-suisse", impliquée depuis plus d'une décennie dans des actions médicales et humanitaires en Algérie, devra permettre à cette équipe médicale de mener, tout au long d'une quinzaine de jours, une série d'interventions chirurgicales au profit de patients de la région dans les spécialités d'ophtalmologie et de génécologie-obstétrique, a indiqué le DSP d'Illizi, Abbès Boulifa.

Ces interventions, assurées par 14 praticiens suisses et 11 autres Algériens, portent sur le traitement de pathologies ophtalmologiques, dont la correction des anomalies palpébrales, le strabisme, le glaucome et la cataracte, a-t-il précisé en soulignant que les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de ces interventions, dont l'exploitation des blocs opératoires et équipements médicaux de l'hôpital de Djanet.

La DSP s'est attelée, pour faire profiter un grand nombre de patients de ces prestations médicales spécialisées, à associer une équipe médicale locale, en plus d'un praticien de Touggourt (Ouargla), pour effectuer les consultations médicales préalables à travers les structures hospitalières de la wilaya d'Illizi.

Une campagne de sensibilisation et d'information a été lancée à travers la région à la faveur de l'exploitation des média et des lieux de culte en vue de permettre aux malades, notamment dans les régions reculées, de se rapprocher des lieux de consultation.

Selon le responsable, cette initiative devra épargner aux malades les longs déplacements vers les structures hospitalières du Nord du pays, d'assurer des interventions chirurgicales gratuites au profit des malades défavorisés, et permettre praticiens locaux de tirer profit de ces expériences médicales, dans le cadre de la formation continue.

Les premières journées médico-chirurgicales, organisées fin 2016, avaient été axées sur la formation en échographie de grossesse encadrée par des praticiens spécialistes.