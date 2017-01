Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Ibrahim Al-Khalil à Casablanca

Casablanca — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Ibrahim Al-Khalil à Casablanca.

Dans son prêche, l'imam a souligné que l'Islam propose aux gens les chemins du bien, dont l'éducation et la valorisation de l'esprit et son orientation vers sa nature instinctive, pour être en mesure d'inculquer les valeurs et les vertus de bien, qui constituent le fondement moral de toute action humaine au sein de la famille et de la société.

L'Imam a rappelé, dans ce cadre, que le Prophète (paix et salut sur Lui) "a été le plus vertueux des Hommes", citant, à cet égard, le hadith dans lequel le Prophète dit qu'il a été "envoyé pour parachever les hautes valeurs morales".

La société musulmane a été fondée sur les valeurs morales qui ont permis aux Musulmans d'édifier une grande civilisation, a noté le prédicateur, relevant que ces valeurs constituent le fondement et le socle de la personnalité musulmane.

La conduite du musulman comprend plusieurs aspects notamment dans sa relation avec Son créateur à travers la foi, le remerciement et l'obéissance à Dieu et sa relation et avec lui-même et autrui fondée sur les valeurs morales de justice, de bienfait, d'égalité, de solidarité, d'entraide et de respect, a rappelé l'Imam.

Citant plusieurs hadiths qui insistent sur l'importance de la bonne conduite au sein de la société musulmane, l'Imam a rappelé que le Prophète Sidna Mohammed avait insisté sur le bon comportement des musulmans comme qualité distinguant le bon croyant adepte des bonnes pratiques.

Les valeurs morales de l'islam se caractérisent par plusieurs aspects notamment la conformité avec l'instinct dans le sens où la bonne conduite est une qualité instinctive que l'Homme entretient le long de sa vie pour répandre le bien dans la société.

Pour l'Imam, les valeurs morales de l'Islam font prévaloir la conscience en ce sens que le musulman éprouve quiétude et satisfaction quand il accomplit une bonne oeuvre mais ressent remord et tristesse s'il commet une mauvaise. C'est ce qu'on appelle "la censure de la conscience" dans la personnalité musulmane, a-t-il dit, mettant l'accent sur la corrélation entre l'action et l'intention comme le souligne le Prophète Sidna Mohammed (paix et salut sur lui) : "Les actions ne valent que par les intentions qui les motivent et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire".

En Islam, la morale est également liée à la récompense. A ce propos, le Très-Haut a dit: "Celui qui fait une bonne œuvre, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons certes vivre une bonne vie et le récompenserons certes par les meilleurs actes qu'il faisait" (Coran).

L'Imam a souligné que la modération et le juste-milieu sont les pierres angulaires des valeurs morales en Islam, notant que la personnalité musulmane se caractérise par la modération en droite ligne avec la méthodologie d'éducation de la personne en Islam, en ce sens que la modération signifie que le musulman se situe dans une position intermédiaire entre l'exagération et la négligence.

Il a fait référence, à cet égard, à la conduite du Prophète et son comportement avec Ses proches, Ses compagnons et l'ensemble de la communauté, comme étant le meilleur exemple de modération et de juste-milieu de la personnalité musulmane.

La personnalité musulmane se démarque par son positivisme étant donné qu'elle tend à s'éloigner de tout ce qui pourrait l'altérer et la dévaloriser et à rechercher, en revanche, l'intérêt de l'Homme et inciter à la vertu et bannir le mal.

A la fin de son prêche, le prédicateur a imploré le Tout-Puissant d'accorder soutien et assistance à SM le Roi, Amir Al Mouminine, protecteur du culte et de la religion, de préserver le Souverain en tant que source de bienfaits pour la Oumma et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille royale. L'imam a également élevé des prières au Tout-Puissant d'entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II et de Les accueillir dans Son vaste paradis.