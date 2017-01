Burkina Faso: CAN 2017 - Les Étalons solidaires des blessés

Les forfaits définitifs de Jonathan Zongo et de Jonathan Pitroipa ont affecté le groupe Étalons. Mais loin de les abattre, les poulains de Paulo Duarte voudront puiser de ces blessures, des ressources pour aller chercher la qualification pour leurs camarades qui quittent prématurément la compétition.

Le premier à militer pour ce geste n'est autre qu'Alain Traoré. «J'ai connu le même problème en 2013 en Afrique du Sud. Le lendemain du match quand tu sais que c'est fini pour toi, c'est très difficile. Nous avons eu la bonne idée de passer chacun dans la chambre des blessés pour les soutenir et leur montrer notre encouragement. Mais la meilleure des choses qu'on puisse leur offrir c'est de nous qualifier pour le second tour pour leur donner cette joie et leur prouver qu'ils ne se sont pas blessés pour rien» a avancé le frère aîné de Bertrand Traoré.

Le capitaine Charles Kaboré s'est dit aussi solidaire des blessés avant de mesurer l'immensité de la tâche qui l'attend, lui et ses coéquipiers le dimanche à partir de 19h00 heure de Ouagadougou sur le terrain de Franceville.

Le dernier adversaire des Étalons pour les matchs de poule dans le groupe A n'est autre que la Guinée Bissau qui ne cesse d'épater les observateurs du football par la qualité de son jeu.

Une équipe qu'on découvre pour la première fois en phase finale de CAN. «La Guinée Bissau est une équipe physique avec des joueurs de qualités et qui court beaucoup. A nous maintenant de savoir comment les prendre et jouer avec notre expérience. Il va falloir être patient et confiant car offensivement, nous avons les armes pour marquer à tout moment. J'espère seulement qu'on fera un excellent match pour pouvoir nous qualifier pour les quarts de finale et redonner de la joie à nos blessés» a fait savoir le capitaine des Étalons.