Madagascar: La situation se dégrade à Vangaindrano - Le magasin d'un Sénateur incendié, la ville en état de siège

Affrontements. Durant les affrontements, trois personnes qualifiées de fauteurs de troubles ont été arrêtées. « Ils seront prochainement déférés au parquet. Il n'y aura pas d'indulgence dans le traitement du dossier concernant ces individus. Nous vivons dans un Etat de droit... », a expliqué le Général Anthony Rakotoarison, Directeur de la sécurité et de la recherche auprès de la gendarmerie nationale. Vers la fin de l'après-midi, le calme était revenu à Vangaindrano. Plus d'un craignent pourtant une reprise de la violence. Des éléments des forces de l'ordre ont été positionnés un peu partout dans la ville.

Hier matin, une foule en furie a pris à partie le bureau de la Gendarmerie. La ville est complètement en état de siège. Plusieurs centaines d'hommes et de femmes ont incendié une dizaine de boutiques, de gargotes et de kiosques qui se trouvent dans le centre-ville. Une banque qui se trouvait à côté, a même été menacée. L'un des magasins d'un Sénateur HVM a été pris à partie par les manifestants. D'après les informations qui nous sont parvenues, ils étaient 3 000 environs. Ils ont dressé un barrage sur la route nationale pour empêcher la venue des éléments d'intervention venant de Tana.

Situation incontrôlable et incontrôlée. Les pourparlers entre la population locale qui réclame la tête de trois individus soupçonnés d'avoir violé et tué une jeune étudiante de 19 ans, et les autorités locales n'ont rien donné.

