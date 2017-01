Sud-Soudan: Le nouveau chef de la Mission de l'ONU prend ses fonctions à Juba

Le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), David Shearer, est arrivé vendredi à Juba pour assumer ses fonctions.

M. Shearer succède à Ellen Margrethe Løj, qui a terminé sa mission fin novembre 2016, après avoir été à la tête de la MINUSS pendant trois ans.

« Je suis venu avec un esprit neuf et ouvert sur le Soudan du Sud » a déclaré le nouveau Représentant spécial à son arrivée à l'aéroport international de Juba, se disant impatient de commencer sa mission. « Je vais passer mes premières semaines à écouter ce que les gens ont à me dire », a-t-il ajouté.

Conscient des défis de sa nouvelle mission, M. Shearer a souligné que « le peuple sud-soudanais mérite d'avoir un État qui fonctionne, et qui veille sur eux, qui est stable et qui assure leur paix et leur prospérité», ajoutant que quoi que l'ONU puisse faire pour y contribuer à ces objectifs, il ferait de son mieux pour faire en sorte qu'ils se réalisent.

« Personne n'a dit que ça allait être facile », a reconnu le nouveau chef de la MINUSS. « Mais quand on regarde d'autres pays qui ont eu la même trajectoire que le Soudan du Sud après une guerre d'indépendance, il faut un certain temps pour aller de l'avant », a souligné le Représentant spécial qui espère pouvoir soutenir les différents acteurs, les appuyer et rassembler les gens pour assurer une certaine stabilité.

M. Shearer arrive à la tête de la MINUSS avec une solide expérience politique et humanitaire. Avant de prendre ses fonctions à Juba, M. Shearer a été membre du Parlement de Nouvelle-Zélande de 2009 à 2016. Le chef de la MINUSS a également occupé le poste de Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, de Coordonnateur résident et de Coordonnateur humanitaire auprès de la Mission d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq (MINUA) entre 2007 et 2009.

Auparavant, M. Shearer a occupé plusieurs postes de responsabilité auprès de l'ONU, dont ceux de chef du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans le Territoire palestinien occupé, Coordonnateur humanitaire au Liban, Conseiller humanitaire principal à la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) et Chef d'OCHA à Belgrade.