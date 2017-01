Togo: 'Les Eperviers disposent d'un effectif hyper-expérimenté'

Journée importante et décisive dans le groupe C de la CAN 2017. La deuxième confrontation au… Plus »

'Miraculeusement qualifié pour cette compétition en tant que meilleur deuxième, le Togo semble en retrait. Pourtant, dans un groupe relevé, les hommes de Claude Le Roy bénéficient d'un atout non négligeable : un effectif hyper-expérimenté aux joutes africaines. Avec Agassa, Romao, Dossevi, Ayité, Boukari et la superstar Emmanuel Adebayor, sans club mais évidemment convoqué par le sorcier blanc', écrit vendredi 'Aujourd'hui le Maroc'.

