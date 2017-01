Congo-Brazzaville: Programme footballistique des 20, 21, 22 et 23 janvier

Retrouvez le calendrier des footballeurs congolais de la diaspora au Moyen-Orient et en Europe.

Angleterre, 4e division, 27e journée

Crawley Town VS Portsmouth (Amine Linganzi), samedi à 16h

Angleterre, 6e division, 26e journée

Whitehawk (Christ Mboungou) VS Hemel Hemstead Town, samedi à 16h

Belgique, 22e journée, 1re division

La Gantoise VS Charleroi (Francis N'Ganga), vendredi à 20h30

Courtrai VS Zulte-Waregem (Marvin Baudry), samedi à 18h

Anderlecht VS Saint-Trond (Kévin Koubemba), dimanche à 18h

Malines VS Westerlo (Sylver Ganvoula), dimanche à 20h30

Belgique, 8e journée du tournoi de clôture, 2e division

Roulers (Maël Lépicier) VS Union Saint-Gilloise (Jordan Massengo), dimanche à 16h

Antwerp VS VS OH Louvain (Yannick Loemba), samedi à 20h3à

Chypre, 20e journée, 1re division

Aris (Donneil Moukanza) VS AEK Larnaca, samedi à 17h

Espagne, 19e journée, 1re division

Osasuna VS Séville (Steven Nzonzi), dimanche à 12h

France, 21e journée, 1re division

Bastia (Prince Oniangué) VS Nice, vendredi à 20h45

Nantes (Jules Iloki) VS PSG, samedi à 17h

Dijon (Arnold Bouka Moutou et Dylan Bahamboula) VS Lille, samedi à 20h

Caen VS Nancy (Tobias Badila, Yann Mabella et Christ-Emmanuel Maouassa), samedi à 20h

Metz VS Montpellier (Morgan Poaty et Jonathan Ikoné Nanitamo), samedi à 20h

Monaco (Yhoan Andzouana) VS Lorient (Bradley Mazikou), dimanche à 15h

Saint-Etienne VS Angers (Fodé Doré), dimanche à 17h

OL (Alan Dzabana) VS OM (Brice Samba junior), dimanche à 21h

France, 21e journée, 2e division

Ajaccio VS Orléan (Ferris Ngoma), vendredi à 20h

Auxerre (Hardy Binguila et Charlevy Mabiala) VS Bourg-en-Bresse (Bruce Abdoulaye et Clevid Dikamona), vendredi à 20h

Laval (Chris Malonga et Yven Moyo) VS Troyes (Randi Goteni), vendredi à 20h

Niort (Fernand Mayembo) VS Amiens, vendredi à 20h

France, 19e journée, 3e division

Paris FC (Eden Massouema) VS Sedan (Hugo Konongo), vendredi à 20h

Dunkerque (Bevic Moussiti Oko) VS CA Bastia (Blanstel Koussalouka), vendredi à 20h

Concarneau VS La Duchère (Ladislas Douniama), vendredi à 20h

Grèce, 17e journée, 1re division

Kerkyra VS Panathinaikos (Christopher Samba), dimanche à 18h30

PAS Giannina (Christopher Maboulou) VS PAOK Salonique, lundi à 18h30

Israël, 19e journée, 1re division

Hapoel Kfar Saba (Mavis Tchibota) VS Beitar Jerusalem, dimanche à 19h

Italie, 21e journée, 1re division

Palerme VS Inter Milan (Senna Miangué), dimanche à 15h

Italie, 21e journée, 2e division

Ascoli VS Pro Vercelli (Dominique Malonga), reporté

Qatar, 17e journée, 1re division

Lekhwiya VS Al Wakrah (Viny Ibara), dimanche à 16h25

République tchèque, 3e journée, tournoi d'hiver

Zbrojvka Brno (Franci Litsingi) VS Skalica, samedi à 11h

Turquie, 18e journée, 1re division

Osmanlispor (Dzon Delarge et Thievy Bifouma) VS Antalyaspor, dimanche à 11h30

Les matchs à suivre ce week-end:

En Turquie, Thievy Bifouma devrait disputer son premier match de championnat, après avoir joué 25 minutes en Coupe de Turquie jeudi. Prince Oniangué pourrait également faire des premiers pas sous le maillot du SC Bastia, contre Nice vendredi soir. En National, il y aura deux duels de Congolais: Bevic Moussiti Oko face à Blanstel Koussakoula (Dunkerque-CA Bastia) et Eden Massouema contre Hugo Konongo (Paris FC-Sedan).