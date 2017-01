Congo-Brazzaville: Emprunt obligataire - Les 193 milliards de FCFA obtenus seront investis dans les infrastructures

L'Enseignement supérieur prendra, quant à lui, une enveloppe de 15 milliards de FCFA qui serviront assurément à améliorer les conditions de travail des enseignants et des étudiants de l'université Marien- Ngouabi dont les structures ont connu un début de modernisation grâce à la coopération avec la Chine. Toujours dans le but de doter ce ministère d'infrastructures, 15 milliards de FCFA seront décaissés pour le compte des travaux de l'université Denis Sassou- N'Guesso de Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville.

D'autres secteurs prioritaires comme l'eau et l'électricité ne sont pas en marge du partage des fonds de l'emprunt obligataire. Ici, 15 milliards sont injectés pour la réalisation de certains projets dont l'électrification du complexe industriel de Maloukou situé à environ 50 Km au nord de Brazzaville. Cette zone industrielle, comprenant une vingtaine d'unités de production, est très attendue par les jeunes et autres sans-emplois, car elle créera jusqu'à 20.000 emplois, selon les autorités.

Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux a eu la plus grande part. Les 68 milliards de FCFA qui lui ont été affectés permettront de poursuivre les travaux en cours, initier d'autres et coordonner les chantiers sélectionnés dans les départements ministériels.

