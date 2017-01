Cameroun: CAN 2017 - Roger Milla - "Le Cameroun n'est pas achetable !"

interview

Roger Milla, le Vieux Lion, est catégorique : le Cameroun va jouer pour gagner dimanche contre le Gabon. Aucun calcul n'est envisagé !

Rencontré ce midi au Méridien, la tanière des Lions indomptables du Cameroun à Libreville, l'ambassadeur itinérant tord le cou aux rumeurs locales d'un possible arrangement entre le Gabon et le Cameroun pour le match décisif à venir ce dimanche (20 heures). Le meilleur joueur africain du siècle analyse aussi les forces de cette nouvelle génération camerounaise dont le comportement le réjouit.

Roger, tout le monde parle du match de dimanche Cameroun-Gabon, avec le pays hôte sous pression. Est-ce qu'il y a une façon particulière d'aborder un adversaire comme ça qui est au pied du mur ?

Non, il n'y a pas de façon. C'est un match comme tous les autres. Je pense qu'il faut l'aborder comme on a abordé les autres matches. Il n'y a pas de mystique là-dedans. Nos joueurs sont conscients de l'événement. C'est à eux et au staff technique de rentrer sur le terrain pour gagner.

C'est un derby d'Afrique Centrale. Est-ce que vous avez des souvenirs de matches contre le Gabon ?

Moi, je n'ai jamais eu la chance de jouer contre le Gabon. Lorsque je jouais, le Gabon n'avait pas toujours la possibilité de se qualifier pour la Coupe d'Afrique. C'est un match qui va être difficile, car il y a une rivalité entre ces deux pays. Donc, dimanche, il faut monter sur le terrain pour gagner et on acceptera le résultat du match.

À ce propos, les médias locaux ont fait bruisser la rumeur d'un possible match arrangé. On parle beaucoup de négociations dans les quartiers gabonais. Êtes-vous au courant ?

Ce serait la première fois que je vois deux pays pour négocier un match de football. Le Cameroun n'est pas un pays achetable. Personne ne peut acheter le Cameroun et faire du chantage au pays. On a 23 millions d'habitants, ce n'est pas 1, 10 ou 20 individus qui vont faire du chantage à un pays. Donc, il faut respecter le Cameroun. Et pourquoi ne parler que du Cameroun, et ne pas faire des négociations pour les autres groupes ? Nous n'accepterons jamais ça. On est un pays honnête. Personne ne peut nous acheter.

On pourra dire que ce n'était que la Guinée-Bissau, mais ça à l'air très important pour le groupe d'avoir fêté les 3 points de la victoire (2-1).

La Guinée-Bissau n'a pas acheté sa place pour cette Coupe d'Afrique. Ils se sont qualifiés pour arriver ici. Lors du premier match contre le Gabon, ils ont fait match nul (1-1). Nous, on était décidés à gagner ce match. Nous ne négligeons personne. Toutes les équipes de cette CAN peuvent se qualifier pour la suite de la compétition, donc il n'y a pas de petites équipes.

Est-ce que le Cameroun est en position de force ?

On est en train de monter en puissance. Nos « enfants » continuent à travailler, nous verrons dimanche si cette montée en puissance est vraiment réelle. On attend de voir l'équipe que va mettre l'entraîneur. Après, il faudra se battre pour arracher quelque chose. Dans un match de football, beaucoup de choses peuvent arriver. Il faudra attendre le coup de sifflet final de l'arbitre. Nous attendons ce dimanche pour finir le premier tour en beauté.

Mandjeck sera suspendu. Est-ce que ça va changer le jeu de l'équipe selon vous ?

L'entraîneur essaiera de trouver quelqu'un pour le remplacer. Il y a 23 joueurs convoqués. Si j'ai une bonne mémoire, Mandjeck n'a pas joué le premier match, donc on pourra trouver quelqu'un à sa place. On essaiera de se battre pour sortir de ce match avec la joie.

Est-ce que vous craignez Aubameyang qui est l'arme principale des Gabonais ?

Non, le Cameroun ne craint personne. C'est un joueur comme tous les autres. Nous avons de bons défenseurs qui sauront comment le maîtriser. Nous ne craignons personne. Notre équipe est prête à se battre pour le drapeau. Donc on verra bien ce qui va se passer dimanche.

Revenons au terrain. Êtes-vous un peu surpris par la bonne tenue de la défense camerounaise avec notamment Bassagog et Ngadeu ?

Le Cameroun, c'est un pays de footballeur. Je n'ai pas été surpris. Ce sont des joueurs qui travaillent. Je ne suis pas surpris de voir des joueurs camerounais à ce niveau. Ils vont continuer à progresser comme tous les autres. Il n'y a pas de soucis.

Concernant Vincent Aboubakar, il vous a déçu au premier match. Il vous a rassuré depuis ?

Il ne m'a pas rassuré à 100 %. Je trouve qu'il a un potentiel énorme comme N'Jie. Ce sont des garçons qui peuvent encore progresser et pour cela, il faut travailler. Lorsqu'on joue pour son pays, il faut donner satisfaction à tout le monde. Vincent avait deux buts qu'il devait marquer, il ne les a pas mis, il est sorti, mais il va revenir pour le prochain match. Moi je garde confiance en lui, car il peut faire mal à tout moment.

Les réseaux sociaux se sont enflammés jeudi sur votre relation avec N'Jie. Qu'en est-il exactement ?

Il n'y a pas de problème. Il est venu, il s'est excusé. On a discuté, je lui ai donné des conseils. Tout est tranquille avec lui.

Donc tout va bien au sein de la tanière. Les problèmes d'ego sont loin, ça vous fait plaisir de voir une sélection sereine, sans les habituelles querelles intestines ?

Oui, ça me satisfait. Il n'y a aucun souci, il n'y a que la bonne ambiance. Il faut que ça continue comme ça pour les prochaines grandes compétitions.

D'habitude aves les Lions, on dit souvent que tout est possible. Actuellement, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se « nettoyer ». Vous partagez cet avis ?

On veut que tout se passe bien. Le Cameroun n'est pas un pays négatif. C'est un pays positif, et dans toutes les situations. Je ne peux accepter ça en tant que Camerounais. Il faut arrêter de dire que le Cameroun achète ses joueurs. La Côte d'Ivoire n'a pas acheté ses joueurs, le Gabon non plus. Pourquoi est-ce que c'est toujours le Cameroun ? Moi je ne peux pas accepter ça. Il faut laisser le pays tranquille. Il faut continuer de travailler et avancer.

Est-ce que le Cameroun peut être la bonne surprise de cette 31e CAN ?

On ne peut pas parler du Cameroun comme surprise. C'est toujours la meilleure équipe africaine selon moi.