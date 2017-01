Ile Maurice: Actionnariat - ENL renforce sa position au sein de NMH

La participation d'ENL Lands et Rogers au capital de New Mauritius Hotels (NMH) a augmenté pour passer à 30,02%. Résultat: ces filiales permettent à ENL de prendre le contrôle effectif de NMH.

À la suite du renforcement des intérêts d'ENL à 30% au sein de l'actionnariat de NMH, les procédures des Takeover Rules de la Bourse de Maurice ont été enclenchées. Avant la transaction boursière du jeudi 19 janvier, ces intérêts s'élevaient à 29,8%. De ce fait, une offre obligatoire sera lancée par le groupe d'ici le 20 février pour racheter les titres des actionnaires restants de NMH. Cela, en conformité avec les règles 33 (1) (b) et 14 (2) des Takeover Rules. Le prix proposé est de Rs 21.

Aujourd'hui, ENL Lands et Rogers détiennent respectivement 51 634 024 et 93 738 947 actions, représentant 10,662% et 19,357% du capital de NMH. Officiellement, cette nouvelle acquisition de titres reflète «la très forte conviction [d'ENL] dans le potentiel de l'industrie du tourisme».

«Resserrer les rangs»

Toutefois, selon les spécialistes proches de ce dossier, cette démarche d'ENL n'est pas étrangère à ses visées stratégiques visant à conforter sa position comme actionnaire de référence. Et cela, après qu'une poignée d'actionnaires auraient lancé, en 2015, une tentative d'Offre publique d'achat (OPA).

Face à cette situation, ENL n'avait pas manqué de considérablement renforcer sa position au sein de NMH, véritable porte-drapeau du groupe brassant un chiffre d'affaires de plus de Rs 9 milliards. La compagnie est intervenue massivement à deux reprises sur le marché, augmentant son actionnariat au sein de NMH par le biais d'ENL Lands et de Rogers.

«L'opération peut être perçue comme un bon deal si on se réfère à l'époque où le titre s'échangeait à Rs 90.»

«Le mouvement stratégique d'ENL n'est pas un acte innocent, analyse un courtier sous couvert d'anonymat. Il est clair que les actionnaires de ce groupe, jugeant les risques potentiels de cette OPA, ont fini par resserrer les rangs pour éviter que le groupe hôtelier n'échappe à leur contrôle.»

Outre ENL, les autres actionnaires de NMH détenant plus de 5% d'actions sont la Swan (5,7%); l'État, à travers le National Pension Fund et la State Investment Corporation, (6,5%) ; et l'ex-Chief Executive Officer (CEO) Herbert Couacaud qui a été remplacé, en mars 2015, par Gilbert Espitalier Noël (7,05%). La différence de près de 51% est détenue par des institutions financières et de petits actionnaires.

Aujourd'hui, chacun y va de sa petite hypothèse avec la décision d'ENL de se soumettre aux Takeover Rules. Certains affichent leur scepticisme devant la possibilité que les actionnaires minoritaires vendent leurs actions au prix du marché, soit à Rs 21, sans qu'une prime n'y soit ajoutée. (À jeudi, le cours de NMH était à Rs 21,50.) «Ils auront un délai pour vendre ou maintenir leur participation au sein du capital de NMH», souligne un courtier.

D'autres spécialistes font remarquer qu'au moment où ENL prend le contrôle effectif de NMH, l'opération peut être perçue comme un bon deal vu que le cours était jusqu'à récemment de Rs 28 à Rs 30. Et qu'il n'est pas à écarter que ce rachat serait, en fait, un acte de confiance dans l'avenir du groupe hôtelier.

Ce qui est sûr, c'est qu'ENL et Rogers ont suffisamment de ressources financières pour accepter l'offre des autres actionnaires, allant même jusqu'à en prendre la totalité, s'il existe une demande en ce sens.