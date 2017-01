Ile Maurice: Chagos - L'impassibilité de SSR évoquée dans les papiers de la CIA

Une série de documents secrets déclassifiés, connus sous le nom de CREST (CIA Records Search Tool), ont été mis en ligne par l'agence américaine du renseignement, la Central Intelligence Agency (CIA), le 18 janvier. On y trouve des articles traitant de la période de la militarisation de l'atoll de Diego Garcia par les États-Unis.

Dans un document datant de février 1974, il est indiqué que le Premier ministre de Maurice de l'époque, sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), avait été «avisé d'une extension de Diego Garcia». Par extension, s'entend transformation en une base militaire. Détail marquant: SSR aurait pris connaissance de l'information sans pour autant réagir. Son attitude aurait été similaire à celle qu'il aurait eue lors d'une conversation avec le haut-commissaire britannique.

«Notification of Diego Garcia Expansion: Our Embassy in Port-Louis has notified the Prime Minister of the Diego Garcia expansion. As was the case in his conversation with the British High Commissioner, The Prime Minister acknowledged the information without further comment», peut-on lire dans le document.

Une impassibilité qui rend perplexe car le même document révèle que les autorités indiennes n'avaient pas manqué d'exprimer «cordialement» leurs appréhensions à ce sujet. Leur première réaction était de faire mention «d'incohérence» entre l'extension de Diego Garcia et l'adoption de la déclaration faisant de l'océan Indien une zone de paix. Une déclaration votée par les pays de la région, y compris Maurice, pour décourager des développements militaires dans l'océan Indien. Ce qui laisse comprendre que les autorités indiennes étaient au courant que l'extension de Diego Garcia concernait avant tout l'installation d'une base militaire aéronavale.

«The (Indian) Government does not believe it will be able to defend the U.S.- UK decision on Diego Garcia», peut-on lire dans le document. C'est précisément en 1974 qu'une base militaire anglo-américaine a été, pour la première fois, mentionnée officiellement par le Foreign Office britannique. À la fin des années 60, il était question d'ériger non seulement une base militaire mais aussi une station commune de communication par satellite. Dans un communiqué conjoint en décembre 1970, les États-Unis et leur allié, la Grande-Bretagne, ont fait comprendre que le but était de combler un vide dans le système de communication des deux pays. À l'époque, les deux pays étaient préoccupés par la pénétration navale soviétique. C'est en 1972 qu'a débuté la construction d'une «limited naval communication facility». La base navale militaire à Diego Garcia, aménagée en 1976, est aujourd'hui une plaque tournante dans la stratégie de défense occidentale dans l'océan Indien.

Les documents mis en ligne par la CIA relatent, entre autres, l'histoire de l'agence depuis sa création dans les années 1940. Selon les responsables de la CIA, l'intégralité d'un demi-siècle de documents a été publiée. Ils ont, dans la foulée, ajouté que «rien n'a été supprimé».