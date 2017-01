Ile Maurice: Fête nationale - Un an d'activités jusqu'au 50e anniversaire de l'indépendance, en 2018

Cette année, Maurice célèbre les 49 ans de l'indépendance et les 25 ans de la République. Le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, qui est aussi responsable du comité d'organisation de la fête nationale, a annoncé, le vendredi 20 janvier, lors d'une conférence de presse, que de nombreuses nouveautés sont prévues pour marquer cette occasion. «Ce sera une fête extraordinaire», a-t-il déclaré. Les activités s'étaleront sur un an et culmineront le 12 mars 2018 avec les 50 ans de notre indépendance.

Le thème choisi pour cette année est Lamé dan lamé. Les activités débuteront le samedi 21 janvier, avec le concours de logo. Nando Bodha invite la population à être créative et à participer pleinement à ce concours ainsi que dans les autres activités qui seront organisées.

Concernant le flambeau, symbolisant la flamme de l'indépendance et de la république, il s'éteindra le 12 mars de l'année prochaine. Chaque mois, le flambeau passera dans une région différente (municipalité ou district council). Douze régions sont ciblées et le flambeau sera allumé à la State House, à Réduit, pour ensuite se rendre au Plaza et vers d'autres destinations, avant d'atteindre Port-Louis lors de la grande fête du cinquantenaire, prévue le 12 mars 2018.

Les activités qui seront organisées chaque mois viseront tout le monde : les jeunes, les moins jeunes, les athlètes, les autrement capables et même les centenaires. Les fêtes seront tenues en collaboration et avec le parrainage des 100 plus grandes compagnies de l'île. Le gouvernement a aussi sollicité la collaboration des ambassades étrangères, telles que l'Inde, la Chine et la France. Ils organiseront une course de voiliers en 2018.

Nando Bodha a aussi lancé un appel au peuple mauricien, à tous les ONG, les artistes locaux, les talents de l'île pour qu'ils collaborent pleinement à l'organisation de la fête nationale cette année-ci et jusqu'à l'année prochaine, afin de la rendre la plus exceptionnelle possible.