La commune d'Attécoubé a sacrifié à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux, mercredi 18 janvier dernier, à la place de la Solidarité à la Cité Fairmont.

A cette occasion, toutes les forces vives de la commune du maire Danho Paulin Claude lui ont souhaité leurs vœux pour cette nouvelle année 2017. « Merci et félicitation pour vos inlassables efforts pour que le chômage des jeunes recule, pour l'autonomisation des femmes et le développement d'Attécoubé. Nous sommes à votre disposition en synergie avec vous pour relever les défis de votre lourde tâche » a dit, d'emblée, le député Tchagba. Le chef Victor Daplé, au nom des chefs de villages et de communautés et Mme Adamo pour les femmes ont, eux-aussi, remercié le premier magistrat pour sa disponibilité et sa sollicitude envers ses administrés.

En retour, le maire Danho a exhorté les populations à demeurer dans l'espoir. « Ayez confiance en nos dirigeants et au président Ouattara qui a décidé de nous conduire vers l'émergence, c'est-à-dire vers la qualité de vie pour tous. C'est à cela que le conseil municipal travaille. 2017 sera l'année de notre engagement à faire mieux. Pour cela, cultivons la cohésion, notre force et notre solidarité. Avançons dans les sentiers de la cohésion et de la réconciliation nationale ». Pour terminer, le maire Danho a annoncé la construction du complexe sportif et l'inauguration du grand marché en plus du centre de santé d'Attécoubé 3 pour cette année 2017.