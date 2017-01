Angola: Huíla - Matala bénéficie d'un centre mobile de formation technico-professionnelle

Matala — Un centre mobile de formation technico-professionnelle sera monté jusqu'à la fin du premier trimestre de cette année, dans le siège municipal de Matala, province de Huila, par les Services Municipaux d'Entrepreneuriat et Emploi.

C'est ce qu'a indiqué vendredi, le chef municipal de ces services, Domingos Matroquela, expliquant que le montage de l'équipement devrait avoir lieu au cours du trimestre et peu après le début du processus de formation en mécanique, électricité, informatique, cuisine, ajustage et en construction civile.

Selon le responsable, le programme du gouvernement vise en particulier l'intégration des jeunes dans le marché du travail et à faire en sorte qu'il ait non seulement la main d'œuvre qualifiée, mais aussi une plus grande intégration sociale de la population.

Il a souligné que le centre garantirait des emplois aux jeunes pour lutter contre le chômage, la criminalité, l'exclusion sociale et réduire la pauvreté d'une façon générale, et la promotion de l'égalité des sexes et la mobilité sociale au sein de Matala et non seulement.

Sans mentionner le nombre d'étudiants que le centre va accueillir en première phase de formation, le responsable a informé que les inscriptions avaient déjà commencé pour les intéressés.

L'Institut national de formation professionnelle (INEFOP) dans la municipalité de Matala, a formé 135 jeune sur 602 en 2016 dans divers cours professionnels.