Depuis la formation du premier gouvernement de la troisième République, le 11 janvier dernier, Bruno Nabagné Koné gère le département de la Communication et de l'Economie numérique.

Afin de s'imprégner de la vie et du fonctionnement des structures sous tutelle, il a effectué hier une visite dans les locaux de la Snpeci (Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire), société éditrice du quotidien gouvernemental, Fraternité matin à Adjamé. Par la suite, le ministre s'est rendu dans les locaux de la société de messagerie, Edipress, à Cocody-Danga. Tout a commencé dans la salle de confé- rences de Fraternité matin où, en pré- sence des responsables de ce journal à capitaux publics et des travailleurs, le premier responsable de la Communication en Côte d'Ivoire a décliné toutes ses attentes. « Mon ambition, à la tête de ce département ministériel, sera de faire en sorte que les organes publics jouent davantage le rôle attendu d'eux.

C'est un rôle d'accompagnement de l'action publique, un rôle pédagogique et d'information autour des valeurs de construction de la nation », a-t-il fait savoir. Mais, selon lui, pour que Fraternité matin et même l'ensemble de la presse ivoirienne remplissent, avec efficacité, cette mission, il faut des moyens et conditions idoines. « Ma vision est que ceux qui exercent ce métier soient à l'aise, qu'ils travaillent dans de meilleures conditions de travail pour de bons résultats », a déclaré le ministre. Abordant la question du modèle économique de la presse papier fortement menacé par le numérique, le porte-parole du gouvernement qui est un homme du sérail a été, on ne peut plus clair : « Je veux faire en sorte que le secteur de la presse progresse. Nous sommes-là pour faire avancer les choses ».Considérée comme une simple prise de contact, cette visite a permis au ministre d'en savoir davantage sur le fonctionnement du journal, les conditions de travail des agents.Bien avant le ministre, Venance Konan, directeur général de la Snpeci, a pré- senté l'entreprise, ses forces et ses faiblesses dans le landerneau de la presse ivoirienne.

A Edipress, il a été édifié par Bertrand Holl, directeur général de cette entreprise de messagerie et d'édition chargée de la distribution des journaux. L'instant était tout donné, pour M. Holl, d'exposer à l'autorité tutélaire toutes les difficultés d'Edipress. Le manque de subvention, l'inexistence d'une flotte automobile pour une distribution efficace des journaux sur toute l'étendue du territoire national et surtout la numérisation de la distribution des parutions. Sans entrer dans les détails, Bruno Koné a souhaité avoir, dans les jours à venir, des séances de travail pointus sur toutes les questions abordées lors de ce périple. Pour information, il a clos la journée d'hier à la Rti (radiodiffusion télévision ivoirienne) l'après-midi.