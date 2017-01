Cote d'Ivoire: Rencontre entre le gouvernement et les syndicats grévistes - Le gouvernement cède sur plusieurs points

De 10 h à 17h50mn. Quasiment huit heures qu'ont duré les négociations entre le Gouvernement et la plateforme des organisations syndicales de la Fonction publique et l'Intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui ont eu pour cadre la cantine du ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, au Plateau.

Les débats qui se sont déroulés à huis clos ont été vraisemblablement houleux. En témoigne les éclats de voix des syndicalistes et des ministres qui fusaient de la salle de la rencontre. Deux pauses ont été enregistrées durant ces 8h de négociations. Une à 14h10mn et une autre à 17h05 mn. Les huit ministres qui repré- sentaient le Gouvernement étaient visiblement exténués, quand par contre les syndicalistes eux voulaient se montrer endurants. « (... ) Nous, syndicalistes, sommes habitués à ce genre de négociations. Nous sommes prêts à rester ici jusqu'à deux heures du matin ! De toutes les façons, nous ne travaillons pas », lançaient des syndicalistes, au début de chaque pause. «(... ) Le Gouvernement va donner notre argent. Nous lui demandons simplement de reconnaitre qu'il nous doit. Si cela est acquis, nous allons établir ensemble un chronogramme de paiement de ce stock des arriérés qui s'élève à 243 milliards de FCFA », ont-ils souligné.

Marmonnant ainsi que ce stock des arriérés sera payé coûte que coûte. « Si les mutins ont perçu leur 05 millions de FCFA, pourquoi nous ne percevront pas les nôtres?» arguaientils. Le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Pascal Abinan qui conduisait les négociations, avait à ses côtés sept autres ministres : Abdourahmane Cissé (Budget et Portefeuille de l'Etat) ; Koné Adama (Economie et des Finances) ; Kandia Camara (Education-Enseignement Technique et Formation Professionnelle) ; Raymonde Goudou Coffie (Santé et Hygiène Publique) ; Mariatou Koné (Solidarité , Famille, Femme et Enfant) et Pr. Ly Ramata Bakayoko (Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique). Lors de cette rencontre, le Gouvernement a affiché une réelle volonté de trouver des solutions aux revendications des fonctionnaires grévistes.

Les deux parties ont passé en revue les six points de revendications jugées essentielles. Il s'agit du retrait de l'ordonnance de 2012 portant organisation des régimes de pensions de retraite gérés par l'Institution de Prévoyance Sociale-Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat ( Ips-Cgrae) ; du paiement du stock des arriérés, du paiement des 150 points d'indice aux fonctionnaires n'ayant pas bénéficié du reclassement et du rétablissement des précomptes des syndicats. Sur ces six points, le Gouvernement, dans la dynamique d'œuvrer à l'apaisement du front social, a cédé quatre points. Notamment le paiement du capital décès ; la jouissance systématique de la pension de réversion aux veuves ou conjoints survivants ; les allocations familiales et le rétablissement des précomptes au titre des cotisations syndicales.

Mais les deux autres points qui tiennent également à cœur aux syndicalistes sont le paiement du stock des arriérés et le paiement de la bonification des 150 points d'indice à des fonctionnaires n'ayant pas bénéficié du reclassement. Sur ces deux points, le Gouvernement s'est montré intransigeant hier. Pour lui, ces deux points feront l'objet de négociation aujourd'hui à 10 heures au ministère de la Fonction publique. Certes, il n'y a pas eu d'accord définitif entre les deux parties concernant la totalité des six points de la plateforme revendicative, mais le Gouvernement a estimé qu'un grand pas a été franchi. « Nous pensons que nous avons avancé. Ces syndicats l'ont reconnu et on a même félicité le Gouvernement pour ses efforts. Etant donné que la nuit porte conseil, nous avons convenu de nous retrouver aujourd'hui pour débattre des deux points restants », a informé le ministre Pascal Abinan. Précisant par ailleurs que les discussions se sont déroulées dans « une ambiance conviviale ».

Au nom des syndicats grévistes, Gnagna Zadi Théodore, président de la plateforme des organisations syndicales de la Fonction publique, s'est félicité de la « bonne ambiance » qui a prévalu lors de ce premier round de négociations. « Nous notons des avancées. Mais les discussions se poursuivront sur les autres points : le paiement du stock des arriérés, le paiement des 150 points d'indice et la question des impôts sur les salaires. », a fait remarquer pour sa part le syndicaliste. Les membres de la Coordination des Syndicats de la Fonction publique (Cosyfop) n'ont pu participer aux différents échanges. Faisant partie des organisations syndicales dûment invitées, ils ont été empêchés d'avoir accès à la salle de réunion. Toute chose qui constitue une entrave à la liberté syndicale réclamée bec et ongles par les grévistes euxmêmes.