Cote d'Ivoire: Coopération bilatérale - L'ambassadeur du Ghana fait ses adieux à ouattara

Fin de mission pour Peter Augustin Blay. L'Ambassadeur de la République du Ghana a fait ses adieux au chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, hier, à l'occasion d'une audience à lui accordée, au Palais de la Présidence au Plateau.

Selon le diplomate ghanéen, après trois années passées sur les bords de la lagune Ebrié, il retient de la Côte d'Ivoire, un pays hospitalier, accueillant et prospère. « J'ai eu droit à tous les égards en tant qu'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. Je me réjouis des bienfaits de ce pays », a-t-il fait savoir. Avant d'ajouter : « Je suis venu demander l'autorisation au Président Ouattara car je suis en fin de mission ». Pour Peter Augustin, les relations diplomatiques entre Accra et Abidjan se sont consolidées ces dernières années, notamment dans plusieurs secteurs d'activités. Il espère, poursuit-il, un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux Etats.

Le diplomate ghanéen n'a pas manqué de saluer le leadership du président ivoirien dans la sous-région et ses années de présidence à la tête de l'organisation ouest-africaine, la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Enfin, Peter Augustin Blay s'est félicité de la croissance économique enregistrée par la Côte d'Ivoire et des efforts politiques consentis pour un climat socio-politique apaisé et un environnement économique florissant. A cette audience, l'on a noté la présence du ministre des Affaires étrangères ivoirien, Marcel Amon-Tano et du chef de cabinet du président de la République, Fidèle Sarassoro. Rappelons que l'ambassadeur de la République du Ghana est arrivé dans la capitale économique ivoirienne en août 2014. Il rentre à Accra le 22 janvier prochain.