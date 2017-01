Cote d'Ivoire: Electrification rurale - Voici les projets de 2017

Faire en sorte que de façon graduelle, jusqu'à la fin de l'année 2017, aucune agglomération de 500 habitants ne reste sans électricité. Cette vision, les autorités ivoiriennes entendent la mettre en pratique et favoriser l'électricité abondante et de qualité pour tous.

Et comme l'a souligné le Directeur général de CI-Energies (Société des énergies de Côte d'Ivoire), Amidou Traoré, lors d'une rencontre avec la presse, à Soubré, les populations ne comprendraient pas que dans leurs villages respectifs, la ligne de courant électrique passe au-dessus de leurs villages alors qu'elles n'ont pas d'électricité. Pour y parvenir, les autorités ivoiriennes ont concocté un plan d'action. Même si cela nécessite des investissements colossaux, la Côte d'Ivoire, par le biais de CIEnergies, est en train de mettre les bouchées doubles pour la matérialisation de l'électrification pour tous, un projet qui tient à cœur au Chef de l'Etat, SEM. Alassane Ouattara.

L'urgence a été d'abord de faire en sorte que toutes les grandes zones du pays soient alimentées et secourues. Ainsi à Abidjan, ce qui a démarré, c'est la construction de postes sources pour favoriser l'alimentation de toutes les agglomérations de la capitale économique. Face à l'urgence, il y a eu les mises en service des postes d'Anoumabo, d'Azito à Yopougon, de la Djibi et le démarrage en août 2016 de la construction du poste d'Akoupé Zeudji. Interconnexion et vente Cette année, l'intérieur du pays va enregistrer la construction d'une quinzaine de postes sources. A l'est, Bondoukou, Tanda, Bouna seront raccordées au réseau. A l'ouest, les postes de Duékoué, Zagni, Toulépleu et Vavoua verront le jour. Au centre et au nord, il y aura les postes de Katiola, Dabakala, Kong. A cela s'ajoutera le renforcement d'une quinzaine de postes sources existants déjà.

A savoir Soubré, San Pedro, Man, Ferké, Boundiali, Taabo, Abengourou, etc. La population est donc au cœur des préoccupations du président Ouattara qui n'entend pas lésiner sur les moyens pour éclairer les villes et villages. Et cela au prix de plusieurs sacrifices. L'interconnexion entre réseaux de transport d'électricité, a-t-on coutume de le dire, permet une assistance mutuelle entre pays voisins en cas de défaillance et une complémentarité de la demande et des parcs de production. Et c'est surtout ce foisonnement qui renforce la sécurité d'approvisionnement. Ainsi, au-delà même de l'aspect social et économique, sur le plan technique, si toute l'Afrique de l'Ouest est interconnectée, le réseau devient encore plus robuste.

Et cela s'est fait en Europe, en Amérique, etc. Ce qui veut dire que l'impact de l'indisponibilité d'une grosse machine sur le réseau est atténué par toutes les autres machines présentes. C'est tout cela qui a motivé la politique d'interconnexion entre les pays. Il faut le rappeler, la Côte d'Ivoire était importateur net d'énergie de 1984 à 1997. C'est donc depuis 1997 que la Côte d'Ivoire est devenue exportateur net d'énergie. Lorsque le pays était déficitaire et qu'il fallait relever le défi de l'organisation de la CAN (Coupe d'Afrique des nations de football, ndlr) en 1984, le Ghana a beaucoup secouru la Côte d'Ivoire.

Autant la Côte dʼIvoire en vend désormais au Ghana, au Burkina, au Mali quand l'électricité est abondante, autant le Ghana en vend à la Côte dʼIvoire lorsque ce pays est dans le besoin. C'est l'abondance d'électricité sur une certaine période qui est vendue. L'électricité ne se stockant pas, selon les accords mutuels entre les pays susmentionnés, l'un en vend à l'autre quand il en a en quantité suffisante et au moment où la demande est faite. L'électricité n'est pas vendue aux pays voisins au détriment des populations ivoiriennes. Il y a donc des moments où la Côte d'Ivoire refuse dʼen vendre au Ghana quand il nʼy en a pas assez. Idem pour le Ghana à l'endroit du pays. La Côte d'Ivoire ne donne donc pas de l'électricité aux pays voisins comme certaines personnes tentent de le faire croire. Cette électricité n'est pas vendue à perte.