Afrique: La Côte d'Ivoire et la RD Congo toujours en attente d'une qualification

Ce vendredi 20 janvier, la deuxième journée du groupe C de la phase de poules de la CAN 2017 se… Plus »

Les Ivoiriens, plus dangereux parviendront à égaliser sur un rush de leur capitaine Geoffroy Serey Dié. Une frappe à ras de terre de 25 mètres, très légèrement déviée par le dos de Marcel Tisserand qui trompe le gardien congolais (2-2, 67'). Le score en restera là sans que personne ne sorte du terrain lésé par le résultat. Il y eut bien ce but dans le temps additionnel de Salomon Kalou, hélas pour les Ivoiriens, signalé hors-jeu par l'arbitre. Il s'en était fallu de peu.

La seconde période sera assez semblable à la première avec toujours une légère maîtrise de balle en faveur des Léopards mais un finish nettement en faveur des Eléphants avec un Serge Aurier déchaîné qui tentera à quatre reprises de s'ouvrir le chemin du but, sans succès. Dans cette seconde phase, ce fut encore souvent une partie de à moi - à toi avec quelques actions de but, un tir brossé de Simon Deli qui passe à côté de la cage de Batampi (48'), une frappe de Mubele au-dessus de la cage de Gbohouo (55').

Un nul d'entrée avec le Togo, et un autre avec la RD Congo. Avec deux points la Côte d'Ivoire est encore en course pour les quarts de finale mais elle se retrouve à deux points de son adversaire du jour, la RD Congo, qui en compte quatre.

